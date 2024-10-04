Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для девятилетней Вики

Эфирная новость 34 0

Из-за тяжелого заболевания сердца девочке запрещены любые физические нагрузки.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю девятилетней Вики.

Из-за тяжелого заболевания сердца девочке запрещены любые физические нагрузки. Ребенку нужна операция стоимостью 1,2 миллиона рублей. Таких денег у семьи нет. Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше!

За сутки вы перечислили 3 477 968 рублей. Спасибо вам большое!

Тема:
День Добрых Дел
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