Отопление в Москве начнут включать 7 октября

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Городские системы и тепловые сети полностью готовы к осенне-зимнему периоду.

Отопление в Москве начнут включать 7 октября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Тема:
Погода

Отопление в Москве начнут включать уже в ближайший понедельник, 7 октября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Тепло начнут подавать поэтапно в столичные дома и социальные объекты.

«В Москве в этом году был чудесный теплый сентябрь. Но всему свое время, и, по прогнозам синоптиков, мы ожидаем понижение температуры наружного воздуха. В связи с этим с понедельника приступим к включению отопления», — написал Собянин.

Чтобы включить отопление на всех объектах, потребуется несколько дней, добавил Собянин. Он также отметил, что все городские системы и тепловые сети готовы к осенне-зимнему периоду.

«Всего было подготовлено больше 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых многоквартирных домов», — подытожил он.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что золотая осень с интенсивным листопадом придет в Москву раньше времени — с 7 октября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходит строительство станции «Достоевская» на Кольцевой линии московского метро.

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