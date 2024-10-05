Организм в спячке: какие разогнать метаболизм

Хороший обмен веществ — залог красивой фигуры. Но что делать, если он медленный?

На скорость похудения и фигуру влияет метаболизм. Об этом в беседе с порталом «Дoктор Питер» рассказала диетолог Елизавета Афинская.

Чтобы разогнать метаболизм, нужно проработать свои пищевые привычки и обязательно помнить о мере. Если имеются проблемы с обменом веществ, то процесс похудения будет долгим и сложным.

«Многие считают, что медленный метаболизм — виновник лишнего веса, а быстрый позволяет есть много и оставаться худой. Важно понимать, что метаболизм в первую очередь зависит от генов: у кого-то он быстрее, а у кого-то медленнее. Так уж получилось», — заверила Афинская.

Врач рассказала о нескольких способах, которые помогут разогнать метаболизм. Она отметила, что не нужно голодать, а, наоборот, есть больше белка и пить по три кружки зеленого чая каждый день. Также всегда надо заниматься силовыми тренировками и следить за здоровьем щитовидной железы - раз в полгода стоит проверяться у эндокринолога.

По словам Афинской, утро — это идеальное время суток, когда можно запустить все свои обменные процессы и ускорить метаболизм.

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