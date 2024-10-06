Нетаньяху назвал позором призыв Макрона прекратить поставки оружия Израилю

Премьер-министр страны отметил — еврейское государство продолжит сражаться, даже если не будет поддержки союзников.
Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев
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Недавний призыв президента Франции Эммануэля Макрона о прекращении поставок оружия в Израиль — позор. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Пока Израиль борется с силами варварства во главе с Ираном, все цивилизованные страны должны твердо стоять на стороне Израиля. Однако президент Макрон и другие западные лидеры теперь призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю. Позор им», — процитировала слова израильского премьер-министра индийская газета The Hindu.
Биньямин Нетаньяху отметил, даже если Израилю никто не будет помогать, страна все равно будет продолжать сражаться.
В ЦАХАЛ заявили о начале ограниченных наземных рейдов против «Хезболлы» в приграничной зоне на юге Ливана несколькими днями ранее, 1 октября. Эскалация боевых действий между Израилем и организацией произошла после событий 17 и 18 сентября, когда тысячи людей, включая сотрудников движения, получили ранения при взрывах различных устройств (пейджеров, ноутбуков, раций и других) в Ливане. В стране обвинили в случившемся израильскую сторону.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иран впервые применил гиперзвуковые ракеты для атаки по Израилю.
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