Двое детей погибли при пожаре в частном доме под Челябинском

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Трагедия произошла в городе Куса.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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Двое детей погибли в результате пожаре в частом доме в городе Куса Челябинской области. Об этом сообщили в МЧС России.

«В городе Куса загорелись частный дом и надворные постройки. К сожалению, погибли трехлетний мальчик и девочка 1,8 месяцев», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что пламя, охватившее территорию площадью 100 квадратных метров, локализовано. К ликвидации возгорания были привлечены 19 пожарных и пять единиц техники.

Сейчас на месте трагедии работает испытательная лаборатория МЧС. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее в этот день мощный пожар вспыхнул в трехэтажном здании торговой базы «Пир» в дагестанском Каспийске. К прибытию пожарных расчетов огонь охватил второй этаж, площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Для тушения прибыли 39 пожарных и 13 единиц техники. Известно, что трое сотрудников МЧС пострадали при ликвидации пожара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Большом Каретном переулке Москвы загорелся и взорвался трактор.

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