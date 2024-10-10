Впервые россиянка покорила 14 высочайших гор
Россиянка Пекова покорила 14 высочайших гор
Фото, видео: ВКонтакте/Алина Пекова/id838016172; 5-tv.ru
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До Алины Пековой из Кабардино-Балкарии это удалось сделать всего 42 альпинистам в мире.
31-летняя жительница Кабардино-Балкарии Алина Пекова стала первой женщиной в нашей стране, которой удалось покорить 14 высочайших гор в мире. На это у нее ушло меньше полутора лет.
Интересно, что в истории мирового альпинизма было всего 42 человека, которым удалось оказаться на пике всех 14 восьмитысячников. Причем, из них всего три женщины. После того как сегодня было завершено последнее восхождение, в Гималаях, теперь в этой команде и первая россиянка.
Другой известной альпинисткой, только от мира шоу-бизнеса, стала телеведущая и блогер Виктория Боня. Совсем недавно звезда штурмовала горы в Гималаях, а именно восьмитысячную вершину Манаслу.
В августе же телеведущая показала подписчикам, как покоряет Монблан высотой 4 809 метров над уровнем моря. Восхождение далось Боне с трудом. После выдвижения из отправной точки, расположенной в приюте «Космик» в Швейцарии, простой и безопасный маршрут восхождения на гору был занят. В итоге модели и ее спутникам пришлось выбрать второй путь — он оказался в три раза сложнее и дольше.
Ранее 5-tv.ru писал, что Боня пожаловалась на «последствия» покорения гор.
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