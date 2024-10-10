Собрания жильцов предлагают проводить по видеосвязи

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Решения на этих встречах будут приниматься с помощью электронного голосования.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов; 5-tv.ru

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Очные собрания собственников жилья могут уйти в прошлое. Их будут проводить по видеосвязи. А для принятия решений использовать электронное голосование.

Как выяснили «Известия», соответствующие поправки готовят депутаты Госдумы. Сейчас организовать очный кворум весьма проблематично. Многие жильцы просто не приходят — не могут, не хотят или даже не знают о собрании. В итоге решения не принимаются. А в некоторых случаях этим могут воспользоваться мошенники и подделать подписи.

Электронный формат голосования сделает процесс простым, понятным и доступным.

Тем временем все актуальнее и актуальнее тема встреч собственников жилья становится для Санкт-Петербурга, где давно назрела проблема аварийных балконов, которые продолжают падать на головы горожан. Решить вопрос самим не представляется возможным, работа оценивается в сумму с шестью нулями.

Меж тем, «балконный вопрос» в Петербурге, как писал 5-tv.ru, портит настроение не только тем, кто на них выйти не может годами, но и наносит непоправимый вред имиджу исторического центра, демонстрируя туристам защитные сетки всех цветов и ржавые арматуры, приваренные поперек входных дверей.

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