Более 20 человек погибли при ударе Израиля по школе в секторе Газа

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает обостряться.

В результате удара Израиля по зданию школы в секторе Газа, где находились беженцы, погибли не менее 20 человек. Об этом сообщил глава медиаофиса палестинского правительства Исмаил ас-Савабта в беседе с Al Jazeera.

«Двадцать два человека погибли при ударе <…> по школе в Дейр-эль-Балахе», — сказал он.

При этом, подчеркнул спикер, заявления Израиля про то, что в школах вместо перемещенных лиц размещаются бойцы палестинского сопротивления, не соответствуют действительности.

Позднее правительственное информационное агентство в Газе подтвердило телевидению, что число погибших в результате удара по школе возросло до 22 человек.

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Эскалация на Ближнем Востоке

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен десятки местных жителей и туристов. После этого ЦАХАЛ начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ — объекты движения, в том числе, на территории Ирана, Ливана и Сирии.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции в Ливане.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль ликвидировал еще одного участника «Хезболлы». Также ЦАХАЛ нанесла удар по автомобильному заводу в Сирии.