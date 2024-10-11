Свыше 100 медработников в Ливане погибли при израильских обстрелах

В Ливане погибли более 100 сотрудников сферы здравоохранения в результате ударов армии Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщил «Известиям» директор департамента медицинского обслуживания Минздрава республики, доктор Джозеф Эль-Хелу.

«Министерство здравоохранения в Ливане держит ситуацию под контролем. Три государственные больницы и одна частная на юге прекратили свою работу из-за обстрелов. Врачи работают непрерывно», — заявил он.

По состоянию на 9 октября, общее количество погибших в Ливане с начала израильских ударов достигло 2141 человека, среди которых более 100 сотрудников медицинских учреждений.

К примеру, по его словам, несколько дней назад армия Израиля ударила по центру службы спасения в Тире на юге Ливана. Жертвами стали не менее пяти спасателей.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 20 человек погибли при ударе Израиля по школе в секторе Газа.