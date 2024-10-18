«Эмоции переполняют!» — кадры возвращения российских бойцов из украинского плена

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 94 0

Опубликованы кадры возвращения российских бойцов из украинского плена

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 95 на 95.

Минобороны России опубликовало видео с возвращением наших бойцов из украинского плена.

«Духом мы сильны. Пока эмоции переполняют. Нет слов», — сказал один из военнослужащих.

На кадрах видно, как наши бойцы садятся в автобус. В настоящее время они находятся на территории Беларуссии. Уже совсем скоро они окажутся дома — в России. Как указали в ведомстве, военнослужащие будут доставлены в медучреждения для прохождения лечения и реабилитации.

Россия и Украина провели 18 октября обмен военнопленными в формате 95 на 95. Посреднические усилия гуманитарного характера в этом процессе оказали ОАЭ.

Спецоперация России по защите Донбасса

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
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