Ураган «Оскар» бушует в акватории Атлантического океана

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 31 0

NHC: ураган «Оскар» сформировался в Атлантическом океане

Ураган «Оскар» бушует в акватории Атлантического океана

Фото: www.globallookpress.com/NOAA

Тема:
Погода

Чего ждать от стихии?

Ураган «Оскар» сформировался в Атлантическом океане. Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC).

Как сообщают метеорологи, «Оскар» движется со скоростью 19 километров в час. Скорость порывов ветра в пределах урагана составляет порядка 36 метров в секунду.

Отмечается, что ураган находится примерно в 265 километрах к востоку от Багамских островов и примерно в 470 милях, что равно 756 километрам, к востоку от города Камагуэй на Кубе.

Жителей Багамских островов предупредили о повышенном риске, связанном с неблагоприятными погодными условиями. На островах Теркс и Кайкос уже вторые сутки идут проливные дожди. Аналогичная ситуация наблюдается и на востоке Кубы.

Не так давно территорию в США старался уничтожить ураган «Милтон». Его сила была настолько велика, что эксперты просили создать под катаклизм отдельный ранг опасности. В те страшные дни огромное количество американцев пришлось эвакуировать на безопасные территории, а оставшимся бороться за выживание.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москву придет небывалая для осени жара.

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