В Москву придет небывалая для осени жара

Температура воздуха в Москве прогреется до 14 градусов
Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков
Улучшение погоды ожидается 21 и 22 октября.
В Москву в середине октября придет теплая погода. Температура может подняться до +15 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
«В первый день новой недели антициклон будет неторопливо смещаться на юго-запад и, ограждая регион от нашествия дождевых туч, выведет температуру к самым высоким отметкам недели», — отметил он.
По словам Михаила Леуса, 22 октября, температура воздуха прогреется до +14. В четверг и пятницу температура понизится, 25 октября будет +3…+8 градусов.
К тому же, синоптики обещают, что в ближайшее время серьезные осадки в столичном регионе не ожидаются.
Ранее 5-tv.ru писал, какое средство обеспечит хорошую видимость в непогоду. Эксперты уверяют, что одним из лучших средств для очистки стекол является «антидождь» — специальный состав, который наделяет стекла автомобиля водоотталкивающими свойствами. Он поможет не попасть в аварийную ситуацию в случае плохой видимости на дороге, а самые стойкие, профессиональные средства, работают после нанесения минимум шесть месяцев.
- 16 окт
- «Сейчас октябрь!» — испанский жених Ани Лорак возмущен погодой в Москве
- 14 окт
- Вместо лекарств: SOS-продукты для метеозависимых при перемене погоды
- 13 окт
- «Небо будет хмуриться»: москвичам пообещали снег 14 октября
- 13 окт
- «По-октябрьски сурово»: прогноз погоды на следующую неделю в Москве
- 12 окт
- Глубокая осень: на Москву надвигается циклон «Хельма» с мокрым снегом и дождем
- 11 окт
- Вильфанд: фаза Эль-Ниньо завершилась, началась более холодная — Ла-Нинья
- 11 окт
- Зима в окно стучится? В понедельник в Москве может пойти первый снег
- 11 окт
- Смог выжить: в США ураган «Милтон» унес в открытое море мужчину на холодильнике
- 11 окт
- Ураган «Милтон» в США унес жизни 12 человек
- 11 окт
- Укрепляют иммунитет: травяные чаи положительно влияют на организм осенью
Читайте также
87%
-0.73 104.86
-0.90
Нашли ошибку?