В Москву придет небывалая для осени жара

Улучшение погоды ожидается 21 и 22 октября.

В Москву в середине октября придет теплая погода. Температура может подняться до +15 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«В первый день новой недели антициклон будет неторопливо смещаться на юго-запад и, ограждая регион от нашествия дождевых туч, выведет температуру к самым высоким отметкам недели», — отметил он.

По словам Михаила Леуса, 22 октября, температура воздуха прогреется до +14. В четверг и пятницу температура понизится, 25 октября будет +3…+8 градусов.

К тому же, синоптики обещают, что в ближайшее время серьезные осадки в столичном регионе не ожидаются.

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