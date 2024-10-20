В Москву придет небывалая для осени жара

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 40 0

Температура воздуха в Москве прогреется до 14 градусов

В Москву придет небывалая для осени жара

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Тема:
Погода

Улучшение погоды ожидается 21 и 22 октября.

В Москву в середине октября придет теплая погода. Температура может подняться до +15 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«В первый день новой недели антициклон будет неторопливо смещаться на юго-запад и, ограждая регион от нашествия дождевых туч, выведет температуру к самым высоким отметкам недели», — отметил он.

По словам Михаила Леуса, 22 октября, температура воздуха прогреется до +14. В четверг и пятницу температура понизится, 25 октября будет +3…+8 градусов.

К тому же, синоптики обещают, что в ближайшее время серьезные осадки в столичном регионе не ожидаются.

Ранее 5-tv.ru писал, какое средство обеспечит хорошую видимость в непогоду. Эксперты уверяют, что одним из лучших средств для очистки стекол является «антидождь» — специальный состав, который наделяет стекла автомобиля водоотталкивающими свойствами. Он поможет не попасть в аварийную ситуацию в случае плохой видимости на дороге, а самые стойкие, профессиональные средства, работают после нанесения минимум шесть месяцев.

Тема:
Погода
16 окт
«Сейчас октябрь!» — испанский жених Ани Лорак возмущен погодой в Москве
14 окт
Вместо лекарств: SOS-продукты для метеозависимых при перемене погоды
13 окт
«Небо будет хмуриться»: москвичам пообещали снег 14 октября
13 окт
«По-октябрьски сурово»: прогноз погоды на следующую неделю в Москве
12 окт
Глубокая осень: на Москву надвигается циклон «Хельма» с мокрым снегом и дождем
11 окт
Вильфанд: фаза Эль-Ниньо завершилась, началась более холодная — Ла-Нинья
11 окт
Зима в окно стучится? В понедельник в Москве может пойти первый снег
11 окт
Смог выжить: в США ураган «Милтон» унес в открытое море мужчину на холодильнике
11 окт
Ураган «Милтон» в США унес жизни 12 человек
11 окт
Укрепляют иммунитет: травяные чаи положительно влияют на организм осенью
+4° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
96.42
-0.73 104.86
-0.90
Любовь нечаянно нагрянет: какие три знака зодиака ожидают перемены в личн...

Последние новости

1:18
Более 80 человек погибли в результате ракетного удара Израиля по сектору Газа
0:56
Двое подростков погибли в результате ДТП на Кубани
0:33
Сирийские террористы готовят провокации с применением отравляющих веществ
0:11
В Москву придет небывалая для осени жара
23:49
Рыба устала, рыба очень ждет: Антонов рассказал о реконструкции пруда на загородном участке
23:27
«Добрая и абсолютно нормальная»: Прохор Шаляпин просит поддержать Анастасию Ивлееву

Сейчас читают

На небе взойдет кровавая Луна: ночное светило приблизится на минимальное расстояние к Земле
Празднуем единство: кому в ноябре 2024 положены дополнительные выходные
Валерия Девятова из «Фабрики» о слухах в шоу-бизнесе: «Использовано против тебя»
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака