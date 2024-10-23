Линолеум с ПВХ покрытием может вызывать онкологию

Кроме рака, такой материал способен привести и к другим серьезным заболеваниям.

Линолеум способен вызвать рак. Об том сообщил изданию Lenta.ru кандидат химических наук, доцент кафедры ХТВМС РТУ МИРЭА Александр Гервальд.

Один из видов этого популярного напольного покрытия способен спровоцировать онкологические заболевания из-за поливинилхлорида (ПВХ) в своем составе.

«Такой линолеум может содержать хлор, фталаты, свинец, кадмий и другие опасные вещества. Самыми опасными являются фталаты, которы могут выделяться непосредственно в процессе использования изделий из ПВХ. Они становятся причиной нарушения работы печени и почек и возникновения онкологических заболеваний», — разъяснил эксперт.

Еще одну угрозу несут свинец и кадмий, которые используют при производстве таких изделий. Эти вещества являются нейротоксинами. При достаточно длительном воздействии на организм они могут вызвать нарушения в работе центральной нервной системы, а также заболевания почек.

Если что-то, что сдержит ПВХ в своем составе, находится в плохо проветриваемом помещении, то в воздухе могут накапливаться вредные вещества — канцерогены. Если такой линолеум подвергается нагреванию, например, солнечными лучами, то есть большая вероятность выделения опасных испарений. Все это может приводить к неприятным последствиям для здоровья.

«Их вдыхание может приводить к головным болям, головокружению, тошноте, раздражению слизистых и раздражению кожных покровов, а при длительном воздействии — к поражениям нервной и сердечно-сосудистой систем, и онкологии», — предупредил Гервальд.

По словам кандидата химических наук, опасно не только уже готовое изделие, но и производство и даже утилизация подобных покрытий. Все это ведет к загрязнению атмосферы токсичными веществами.

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