Рабочая программа у российского лидера весьма насыщенная — ранее он встретился с главой Нового Банка развития БРИКС, затем прошли переговоры с Нарендрой Моди, а после — с главой Южноафриканской республики Рамафосой. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок внимательно за всем следил.

Для исторического саммита — самого масштабного за всю историю БРИКС — и здание подобрали историческое. Губернаторский дворец. Стоит на месте казанского хана. Оборонятся от врагов тут было удобно, но холодно в октябре.

Анемометр — прибор для измерения скорости ветра — крутится иногда с очень большой силой. В Казани, да еще и на холме, довольно ветрено. Причем ветер северный и северо-западный, это можно определить по направлению брызг от фонтана, который расположен около Губернаторского дворца.

Многие представители Глобального Юга могли озябнуть, пока выходили из машины. Дилма Роусефф приехала в пальто, а Нарендра Моди одет явно не по погоде одет, но вида, что замерз, не подал. Тем более что его внутри ждали теплые объятья. Индия — одна из стран, которая начинала образовать БРИКС.

«В Казани мы должны принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепление многопланового сотрудничества в его рамках», — сказал Владимир Путин.

Перевод на этой встрече — последовательный. Моди ждал, пока заговорит переводчик, а Путин не делал пауз. Потом объяснил, почему.

«У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете», — сказал Владимир Путин премьеру Индии.

Гость не обиделся. Во-первых, у России и Индии прекрасные отношения, а во-вторых, индийский премьер — человек очень сдержанный. Например, он вышел из самолета, подошел к караваю с чак-чаком, но пробовать не стал. Для индийского премьера — это слишком сладкое и калорийное блюдо. Он аскет, соблюдает строгую диету, придерживается принципов — так же, как и в политике.

«По поводу конфликта между Россией и Украиной. Мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами», — сказал Моди.

Индия за мир, как и все состоящие в БРИКС страны, но они за новый мир: справедливый, многополярный.

«В итоге участвует 36 делегаций из 36 стран, плюс шесть региональных международных организаций, включая Генсека ООН. На данный момент запланировано 17 двусторонних встреч. Эта цифра может расти только», — рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Настоящий марафон из переговоров. С главой Нового банка развития обсудили расходы и расчеты.

«С 2018 года профинансировано, по-моему, 100 проектов на общую сумму 33 миллиарда долларов. Увеличение расчетов в местных валютах позволяет снизить оплату за обслуживание долг, повысить независимость стран-участниц БРИКС», — отметил Владимир Путин.

«Мы направляем масштабное финансирование, однако все равно этого недостаточно. Странам Глобального Юга требуется больше. Именно поэтому очень важно обеспечивать финансирование в национальных валютах», — сказала президент Нового банка развития Дилма Роуссефф.

Это экономическое движение уже не остановить, но можно попытаться вставлять палки в колеса. У Запада богатый опыт, поэтому накануне переговоров в Казани в Грузии заявили, что их пытались заставить начать еще одну войну с Россией. Сергей Лавров заявил «Известиям», что наша страна приняла это к сведению.

«Я слышал, что это было сказано руководством грузинским. Я не вижу оснований им не верить. Они приводят диалоги с западными странами, которые прямо науськивали их на военные действия против России. У меня нет оснований им не доверять», — заявил глава МИД России.

В Казани же решались вопросы дружбы с Россией, в том числе, Владимир Путин встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

«Мы рассмотрим вопросы, представляющие большую важность с точки зрения геополитики. Я говорю о всех событиях. О вопросах, которые касаются и торговли, и мира, и безопасности», — сказал президент ЮАР Сирил Рамафоса.

И это только часть большого политического дня в Казани. Первый день саммита БРИКС в самом разгаре.