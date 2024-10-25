Рябков раскрыл, о чем договорились страны БРИКС: «Раньше не было в практике»
Рябков заявил, что в декларации БРИКС учли мнение всех участников объединения
Фото, видео: Zuma\TASS/ТАСС; 5-tv.ru
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В подписанной по итогам саммита декларации были учтены мнения всех участников объединения.
Саммит БРИКС, который прошел в год председательства России, стал беспрецедентным с точки зрения состава его участников. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам главного политического события, сказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
В столице Татарстана съехались десятки иностранных делегаций. И большинство из них возглавляли первые государственные лица. О том, что все страны преследуют одни и те же цели, и готовы сотрудничать на самом высоком уровне — говорит подписание Казанской декларации. Именно в этом документе отражены основные позиции.
«Россыпью по тексту декларации отражены важнейшие констатации, чего раньше не было в практике БРИКС, о неприемлемости нелегитимных односторонних санкционных мер, в связи с задачами, которые страны решают в области развития, с необходимостью обеспечивать устойчивость цепочек поставок, сбытовых цепочек с климатической повесткой дня, с правами человека», — говорит замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Еще одним важным пунктом в Казанской декларации стал список из 13-ти государств, которые официально стали партнерами БРИКС. Это необходимый этап перед полноправным вступлением в членство.
В частности, сегодня новый статус подтвердил президент Боливии, назвав его фундаментальным шагом для страны. В списке также Индонезия. В правительстве республики уже заявили, что это решение повлияет на ситуацию на всем Глобальном Юге.
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