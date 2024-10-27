Лавров раскрыл детали беседы Путина с Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани

Министр Лавров: Путин привел Си Цзиньпину факты отказа Украины от переговоров
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Президент РФ в разговоре с китайским коллегой подтвердил, что наша сторона к переговорам по Украине готова.
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что президент России Владимир Путин привел доказательства отказа Украины от переговоров лидеру КНР Си Цзиньпину. Об этом стало известно из ответа министра на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина. Комментарий Лаврова опубликован в Telegram-канале журналиста.
«Хорошо известные факты были приведены, когда сам Зеленский от переговоров отказывается. Вот, собственно, и все. Мы, как президент Путин подтвердил, к переговорам готовы», — пояснил глава ведомства.
Сергей Лавров также добавил, что несколько раз представители сторон конфликта садились за стол переговоров и приходили к результатам, но Киев «отползал от договоренности». Он также отметил, что Россия ценит стремление Китая, Бразилии и других стран Глобального Юга искать пути мирного урегулирования ситуации.
Встреча Путина и Си Цзиньпина прошла 23 октября. Лидеры разговаривали около часа. Владимир Путин поздравил Китай с 75-летием образования Республики и установлением дипломатических связей между странами. Государственный деятель КНР отметил, что Москва и Пекин вышли на новый уровень сотрудничества.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как ведущие мировые СМИ обсуждают саммит БРИКС.
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