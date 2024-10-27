Важнейший этап развития цивилизации: главные итоги прошедшего саммита БРИКС

В Казани побывали делегации 35 государств и шести международных организаций.

10+13=23. Математика, которая заставила вздрогнуть Западные столицы. Итог саммита в Казани стран БРИКС. А ведь еще год назад их было пятеро — Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Страны, которые начали на деле строить новый многополярный мир. И вот одно расширение, второе, и еще на очереди с два десятка.

Настоящей пощечиной для Америки стало присоединение к БРИКС Турции — члена НАТО, страны, которую долгие годы держали на пороге Евросоюза. Анкаре все время объясняли, что мол, не такая страна, не подходящая. Оказалось, нет, союз не подходящий.

Чего хочет БРИКС? Справедливости и безопасности. Мировые финансовая и политическая системы перекошены в пользу, как они себя называют, либеральных демократий, которые убеждены, что мир живет по правилам. По их правилам, которые они в любую минуту могут поменять, что и показала пандемия в глобальном масштабе и украинский конфликт в зоне наших интересов.

«Они потребляют больше, вы потребляете больше, чем производите и зарабатываете. Разве это справедливо? Мы полагаем, что нет, и хотим изменить эту ситуацию. Этим и занимаемся в БРИКС. Теперь по поводу безопасности, в целом. Разве справедливо, с точки зрения безопасности, годами игнорировать наши постоянные обращения к партнерам не расширять НАТО на восток? Разве справедливо врать нам в лицо, обещая, что такого расширения не будет, и, нарушая взятые на себя обязательства, делать это? Мы же говорили: не надо этого делать, это нарушает нашу безопасность — расширение НАТО. Нет, все равно делали. Разве это справедливо? Никакой справедливости здесь нет, и мы хотим поменять эту ситуацию, и мы добьемся этого», — подчеркнул Владимир Путин.

Про справедливость и БРИКС Владимир Путин объяснял на итоговой пресс-конференции британскому журналисту, а в его лице и всему западному миру.

Как все начиналось

Впрочем, тут все понятно без слов. В Казани собрались делегации 35 государств и шести международных организаций, приехал генсек ООН. За одним столом представители мирового большинства по населению, по площади, по экономическому потенциалу. Вклад Москвы в формирование БРИКС трудно переоценить. Идея возникла в Петербурге, первый саммит прошел в Екатеринбурге и вот, как закономерный итог многолетних усилий, встреча за огромным круглым столом в Казани. Мир больше не будет прежним. БРИКС не позволит. Репортаж корреспондента «Известий» Николая Иванова.

Читайте также Поцеловал каравай и попробовал чак-чак: Лукашенко прибыл на саммит БРИКС в Казань

Первые борта мировых лидеров садятся буквально один за другим. Если бы чак-чак торговался на фондовой бирже, его акции рванули бы вверх. Именно этим татарским блюдом и русским караваем — приветствовали всех. Казань стала местом встречи тех, кто требует честного мироустройства. То — о чем президент России говорил на протяжении многих лет — стало реальностью. Многополярность неизбежна.

Запрос на справедливость в мире настолько мощный, что гостей саммита не испугали даже угрозы санкций со стороны запада — а они были. И это заслуга Владимира Путина: ему — верят и получается, что верит мировое большинство.

«Все наши государства разделяют схожие устремления, ценности, видения нового демократического миропорядка, отражающее все культурно-цивилизационное многообразие. И убеждены, что в основе такого миропорядка должны лежать универсальные принципы уважения законных интересов и суверенного выбора стран и народов, соблюдение международного права и настрой на взаимовыгодное, честное сотрудничество», — говорит президент России Владимир Путин.

БРИКС на сегодня — это десять стран. На которые приходится 45% населения планеты и 33% суши. В фундаменте экономическое сближение. Но БРИКС теперь выходит далеко за границы экономического формата.

«Можно ли говорить, что в БРИКС не дружат против кого-то? Нужно так говорить. Действительно, сотрудничество в БРИКС никоим образом не нацелено против каких-то других стран, против каких-то других моделей. Единственная цель, которая преследуется — это именно взаимные интересы участников», — комментирует Дмитрий Песков.

Все разговаривают со всеми

По сути, БРИКС — платформа, где все разговаривают со всеми. Конструктивно. Выгодно. Уважительно. На пленарных заседаниях можно не только выступить — но и пообщаться с соседом. Вот так за одним столом сидели лидеры Азербайджана и Армении, которые пока не подписали мирный договор, но на 90% его согласовали.

Логистика выстроена идеально. Кроме общих «пленарок» — переговоры с визави на ногах. Впервые за долгое время именно на саммите переговорили Си Цзиньпин и Нарендра Моди.

А соблюдать жесткий протокол совсем не обязательно: язык международного общения — русский.

Что важно: никакого деления на страны первого, второго и третьего мира.

«Будущее принадлежит странам, которые играют наибольшую роль в создании сближения и установления нового порядка между всеми странами», — сказал президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Мир и стабильность связаны с созданием общего международного всемирного фронта, который способен противостоять существующим вызовам,

А ведь нам из Вашингтона совсем недавно грозили глобальной изоляцией. Покажут ли Байдену и Блинкену совместное фотографирование перед заседанием БРИКС? На подиуме едва хватило места для всех. Здесь главы тридцати шести стран. Плюс — представители шести международных организаций.

Вот страны, которые хотят сотрудничать. Такими темпами скоро в изоляции окажется совсем другой мир. Контуры многополярного мира вырисовываются прямо здесь, в Казани. Это те, кто хочет работать с БРИКС и с Россией.

Западу на протяжении многих лет тоже предлагали дружбу вместо конфронтации. БРИКС и сейчас не является антизападным объединением.

«На наши постоянные и настойчивые предложения, наладить контакты и отношения со странами Западного мира, все время указывали на свое место. Да, я могу вам совершенно определенно это сказать. Так вроде все ласково, но в принципе, нам всегда показывали свое место. Это место, в конечном счете, привело бы нас к скатыванию России в разряд второстепенных государств, которые выполняют исключительно функцию целевых придатков. С потерей, в известной степени и в большом объеме, суверенитета страны», — заявляет Владимир Путин.

А здесь ни от кого не требует уступок суверенитета. Все построено на доверии. Эта валюта на Юге и Востоке никогда не обесценится.

«Мы, как ведущие страны глобального Юга, обязаны объединять умы и усилия смело взять на себя ответственность за формирование единой судьбы человечества», — рассказывает председатель КНР Си Цзиньпин.

Кстати, в итоговой сорок третей-страничной Казанской декларации саммита речь идет и о реформировании международных институтов. Многие из них Вашингтон просто приватизировал.

«Важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию ее структуры реалиям двадцать первого века, расширение представленности в совете Безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки», — перечислил президент.

Интервью Александра Лукашенко

БРИКС, конечно, не альтернатива ООН. Новая точка опоры — точно. Президент Белоруссии в эксклюзивном интервью «Известиям» назвал БРИКС — «противовесом».

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

«Я вот лично хочу, чтобы было такой противовес чтобы ООН зашевелилось или была организация глобальная, а БРИКС все-таки претендует на глобальную организацию, а не региональную. Если вы немножко знакомы с ООН, что мы там имеем? Для чего деньги тратим? Там собираются столько государств для того чтобы с трибуны выступить при пустом зале, в основном? Поэтому мне хотелось бы, чтобы она была эффективной, чтобы Совет Безопасности решал вопросы, а не просто собирался там. Не понравилось американцам — вето — и все разошлись», — заявляет президент республики Беларусь Александр Лукашенко.

В Казани — президент Турции. Страны, которая входит в североатлантический альянс.

Потому что власть уходит из рук гегемона. Это подтверждает и президент Белоруссии. У него — богатый опыт взаимодействия с западными «партнерами». Чего стоят события 2020 года.

«Я понимал, если они придут к власти — это война. Почему война? Потому что мгновенно, уже в Польше и Литве были подготовлены части. И Украина бы тоже в стороне не осталась. Ведь санкции они первыми ввели и дальше пошло. Они искали повод ввода НАТОвских войск», — говорит Александр Лукашенко.

Пресс-конференция президента

Тему Украины и НАТО на пресс-конференции Владимира Путина поднимали несколько раз. Корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку одному из первых удалось задать вопрос российскому президенту.

«Известно, что во время ваших многочисленных двусторонних встреч поднималась тема конфликта на Украине. В каком ключе обсуждали происходящее в зоне СВО? Как по-вашему, партнеры с которыми вы говорили, как настроены по отношению к этому конфликту? Говорили ли о поддержке нашей страны?» — спрашивает обозреватель МИЦ «Известия» Виктор Сенеок.

«Все настроены на то, чтобы конфликт закончился как можно быстрее и желательно мирными средствами. Вы знаете, что Китайская Народная республика и Бразилия выступили с инициативой в ходе генеральной ассамблеи в Нью-Йорке. Многие страны-участники БРИКС поддерживают эту идею инициативы, а мы, в свою очередь, благодарны нашим партнерам за то, что они проявляют внимание к этому конфликту и ищут пути его разрешения», — ответил Владимир Путин.

Слово, как всегда, дают и западным журналистам. Демократия — это у нас, а не у них. BBC, NBC — у всех за океаном интерес к словам российского президента огромный, его пресс-конференцию транслируют в прямом эфире, готовятся. В свои вопросы обязательно вплетают набившие оскомины мантры.

Был задан вопрос по поводу утверждения британской разведки, что Россия сеет хаос на улицах Британии.

«Ну, это полная чушь. Понимаете, то, что происходит на улицах некоторых европейских городов, — это результат внутренней политики этих государств. Но мы же с вами знаем, я уже об этом сказал: на грани рецессии балансирует европейская экономика, а ведущие экономики еврозоны, они в рецессии фактически. Если и будет какой-то небольшой рост — ноль пять процента, это за счет юга, где такого серьезного производства нет, это за счет недвижимости, туристической отрасли и так далее. Но разве мы в этом виноваты? Мы-то здесь при чем», — комментирует Владимир Путин.

Спросили журналисты и про реплику Трампа: якобы, он звонил Владимиру Путину и угрожал ударить по Москве. Вот эти слова российского президента стоит запомнить всем.

«России угрожать бессмысленно, потому что нас это только взбадривает. Но я такого разговора с господином Трампом не припомню. Сейчас очень острая фаза предвыборной борьбы в Соединенных Штатах. Я предлагаю по серьезному к заявлениям подобного рода не относится», — заявил в своем выступлении Владимир Путин.

Мир поворачивается в сторону России

Саммит в Казани стал настоящим прозрением для Западного мира. Ведь он показал всю тщетность попыток изолировать Россию.

Вообще, примечательно, как менялись заголовки за время СВО. Возьмем 2022 год, «Ну, все, обвал рубля, экономика порвана в клочья, армия буксует, в стране эпоха экономической изоляции. Шутка ли? „Макдональдс“ ушел!»

И вдруг, внезапно для западного читателя, из своего медвежьего угла, куда ее загнали санкциями, Москва вместе с партнерами по БРИКС решила свергнуть с трона доллар. И вообще… Выходит, и не в изоляции вовсе. Причем это пишут те же, кто предрекал обвал рубля и прочие беды. Вот это чудеса!

Мне кажется, им обиднее всего то, что страны глобального Юга предпочли нас, а не их, всех таких развитых и демократичных. Ведь параллельно с саммитом в Казани, на острове Самоа проходила другая встреча лидеров стран Британского содружества, раз в два года такое мероприятие проходит. Прилетел новый король с супругой, прилетел новый премьер-министр.

Но лидеры крупнейших бывших колоний — Индии, Южной Африки и Канады — не прилетели, канадец по своим каким-то причинам, а главы ЮАР и Индии предпочли осеннюю Казань, пальмам Самоа. Закат Империи. Британской.

Генсек ООН на «мирную конференцию» в Швейцарию к Зеленскому не поехал, а в Россию поехал. Обидно? Обидно.

И Киев решил отомстить. Отменил, я не шучу, Зеленский отменил визит генсека ООН. Ах, Моська. Впрочем, поведение киевской верхушки давно перестало поддаваться какой-то логике.

Как рассказал после саммита Владимир Путин, из украинских правящих кругов несколько раз приходили через посредников предложения начать мирные переговоры. Как минимум, дважды Россия соглашалась начать диалог, но там внезапно передумывали.

«Недавно опять турецкая сторона, помощник господина Эрдогана, прямо из Нью-Йорка позвонил и сказал, что есть новые предложения, которые просят рассмотреть, по переговорам. Я согласился, сказал: хорошо, мы согласны. На следующий день глава киевского режима вдруг заявил, что никаких переговоров они вести с нами не собираются. Мы туркам сказали: ребята, спасибо вам, конечно, за ваше участие, но вы сначала разберитесь со своими клиентами тогда — хотят они или не хотят, пусть скажут прямо об этом. Насколько известно, там в парламенте опять прозвучало не предложение о мире, а прозвучал какой-то очередной план, „план победы“. Ну хорошо», — сказал Владимир Путин.

Украинский конфликт безусловно обсуждали на саммите, но это была лишь одна из тем и уж точно не самая важная.

Читайте также Президент Турции Эрдоган предложил «Росатому» построить вторую АЭС в стране

Во всяком случае в итоговой Казанской декларации этому посвящен один пункт из 134-х (и тому же палестино-израильскому конфликту уделено больше внимания). Позиция БРИКС — надо учитывать все мнения в отношении ситуации на Украине и вокруг нее. Напомню, что ни одна из стран объединения не присоединилась к формуле мира Зеленского и под Швейцарской декларацией не подписывалась.

При этом Индия и Турция пытаются стать посредниками для потенциальных переговоров, а Объединенные Арабские Эмираты помогают проводить обмены пленными. Есть также бразильско-китайский мирный план, который Москва приветствует. По словам Владимира Путина, мы готовы искать разумные компромиссы, но без разменов и уступок, исходя из реалий на поле боя.

У кого-то остались еще вопросы, почему так притягателен стал БРИКС в последние годы? Страны Запада сами буквально толкают остальные страны мира навстречу друг другу. Тему продолжит корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Справедливая экономика будущего

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

В официальной и неформальной обстановке три дня лидеры глобального большинства провели вместе. Отстраивая новую модель международного сотрудничества. Ее фундамент — поиск взаимной выгоды. А главная цель — справедливая экономика будущего.

«Мировая торговля и, в целом, глобальная экономика претерпевает существенные изменения. В позитиве то, что центр деловой активности постепенно смещается в сторону развивающихся рынков. Формируется многополярная модель, которая запускает новую волну роста», — говорит президент России Владимир Путин.

Тренды задают Россия и Китай, устанавливая новые рекорды товарооборота, реализуя масштабные совместные проекты. На саммите Владимир Путин и Си Цзиньпин практически не расстаются.

«Нам следует выступать стержневой силой для всеобщего развития, играть направляющую роль в формировании системы глобального экономического управления», — комментирует председатель КНР Си Цзиньпин.

«Тенденция к сохранению лидирующих позиций БРИКС мировой экономики, как представляется, будет укрепляться. Прежде всего в силу таких объективных факторов как рост населения, накопление капитала, урбанизация и увеличение производительности труда, сопровождаемая технологическими инновациями», — заявляет в своем выступлении Владимир Путин.

Технологические инновации, как и российско-китайская дружба, на саммите повсюду. В пресс-центре журналист из КНР показал нам, как можно сделать общение еще более безбарьерным.

У меня вот высветился текст прямо перед глазами: «Теперь вы можете увидеть некоторые переводы с китайского на русский». Очки работают, это технологическое чудо.

Инновации становятся синонимом БРИКС. Россия на саммите выдвигает ряд инициатив. Создать альянс по искусственному интеллекту, с целью регламентировать нейро-технологии, и единую инвестиционную платформу, чтобы поддерживать быстрорастущие экономики. На итоговой пресс-конференции Путин поясняет этот момент.

«Это прежде всего страны Южной Азии и Африки. Именно для этого мы сейчас в рамках БРИКС поставили вопрос о создании новой инвестиционной платформы с использованием современных электронных инструментов. Чтобы создать такую систему, которая могла бы быть безинфляционной и создавать условия для инвестиций как раз в эффективно, быстро развивающиеся рынки во всех регионах мира, в том числе и прежде всего в Африке», — рассказывает Владимир Путин.

Для Запада Африка сотни лет была гигантским рынком рабов, потом стала сырьевым придатком. БРИКС разбивает эти вековые оковы, предлагает путь развития.

Его детали Путин обсуждает с главами Мавритании, Эфиопии и ЮАР, но заинтересованы и другие страны.

«Нам нужна новая система, нам нужна конкуренция, и БРИКС может оказать хороший эффект для Того», — комментирует член Национальной ассамблеи Того Инносент Кагбара.

Новое экономическое пространство

Под эгидой БРИКС по сути выстраивается единое экономическое пространство. В распоряжении, которого скоро могут появиться новые полезные инструменты, которые как раз обсуждают здесь в Казани.

Например, «зерновая биржа», призванная защитить ключевой рынок от вмешательства и спекуляций, или транспортная платформа, она должна связать логистику членов клуба воедино. Все это привлекает десятки стран со всех уголков мира.

На саммите и те, кто долгие годы грезил о Евросоюзе, но разочаровался. Как Сербия.

«У нас есть много возможностей для партнерства с БРИКС. Прежде всего, Сербия — не очень большая страна. А выход на рынок стран-участниц БРИКС — это возможность, которая выпадает раз в жизни», — говорит вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Или Турция. Ее товарооборот с Россией в прошлом году перевалил за 55 миллиардов долларов, в планах только больше. Даже экономика отдельного российского региона способна предложить многое. В самом центре Казани — наглядное доказательство.

Особенность выставки в том, что здесь экспонаты можно не только посмотреть или даже потрогать, но и купить. В этом, собственно, ее цель. Все эти грузовики, автобусы, сельхозтехника — произведены компаниями, ориентированными на экспорт и вот так они пытаются привлечь внимание иностранных делегаций.

Читайте также Всеобщее процветание: в Казани стартует заключительный день саммита БРИКС

Так и получилось. Высокие гости из Малайзии и Эфиопии сначала изучали высокие кабины. Потом объясняли — это не просто шоппинг промышленных масштабов.

«На самом деле, сама причина, по которой мы заинтересованы в присоединении к БРИКС, заключается в том, что мы хотим иметь возможность изучать то, что есть на рынке, а не ограничиваться какой-то конкретной страной или регионом», — рассказывает посол Малайзии в РФ Дато Лун-Лай Чонг.

Даже азиатский политес не может скрыть явную усталость глобальных Востока и Юга от экономической модели по западным лекалам. Той, что основана на односторонних санкциях, шантаже и давлений, той, что довела саму Европу до ручки.

«Кстати говоря, и до сих пор существует одна нитка по дну Балтийского моря — „Северный поток — 2“. Что стоит немецким властям? Просто кнопку нажать, и все пошло. Но они не делают этого по политическим соображениям. Идет понижение жизненного уровня людей. Это же очевидно, это данные статистики самих европейских стран», — говорит Владимир Путин.

Россия и ее партнеры создали принципиально другой уклад. В декларации по итогам казанского саммита черным по белому: «поддержка открытой, справедливой, многосторонней торговой системы». Для бывшего гегемона звучит как приговор. Не потому ли Bloomberg пишет с тревогой о том, что «БРИКС перетягивает баланс экономики», а замглавы польского МИД содрогается от одной мысли о новой платежной системе объединения?

«Я боюсь лишь того, как бы там не дошло до слишком далеко идущих договоренностей в области экономики», — комментирует заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна.

Не против кого-то, а ради общей выгоды

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

При этом БРИКС, как и Россия, не отказывается от диалога с Западом. В своих выступлениях на саммите Владимир Путин не раз подчеркивает — строительство экономики завтрашнего дня односторонним быть не может.

«В Казани мы подтвердили, что БРИКС — это не замкнутый формат, он открыт для всех, кто разделяет ценности БРИКС, и его члены готовы работать над поиском совместных решений без диктата извне или попыток навязать кому бы то ни было только какие-то узкие подходы. БРИКС не может не откликнуться на растущий запрос в мире именно на такое сотрудничество», — заявляет Владимир Путин.

Работать не против кого-то, а ради общей выгоды. Вместе трудиться над сложнейшими проектами — от создания цифровых национальных валют и единой платежной системы до развития инфраструктуры, и новых логистических маршрутов. Все это — конкретные планы ведущего объединения на планете. И саммит в Казани стал еще одним важным шагом на этом пути.

Большие цифры

БРИКС это половина населения мира (44%) и добрая треть мирового производства (38,3% всего мирового промышленного производства) — это широкоизвестные факты. Но мало кто знает, что эта десятка дружественных стран — еще и главная мировая кладовая. Какой стороны ни коснись.

Топливо, причем всех видов — уголь, нефть, газ, всего вдоволь (68% угля, 42% нефти и 38% газа). Причем это еще без учета заинтересованных государств, таких как Азербайджан, Бахрейн или Туркменистан.

Для сравнения у G7 на всех лишь менее четырех процентов запасов нефти. И берут они ее у стран БРИКС.

Любопытный поворот. Дальше еще интереснее. Продовольствие: основные культуры — пшеница и рис, половина мирового урожая собирается в наших странах. Семерка отстает в разы, особенно что касается риса. Там только Япония может как-то конкурировать.

Обеспеченность водными и лесными ресурсами. Тут, я думаю, все и так понятно, раз в объединении крупнейшие по площади страны, то с водой и деревьями у них, в совокупности все хорошо. Причем у России и Бразилии и того, и другого больше, чем у всех остальных в первой десятке стран.

Но возьмем менее очевидные вещи. Железная руда и самый прочный металл титан — пятерка основателей БРИКС обладатели крупнейших мировых запасов. Золото, серебро, платина — Россия, Китай, ЮАР снова впереди планеты всей. Вольфрам, Уран — то же самое.

В чем же пока преимущества G7? В контроле над морскими перевозками, все страхование — британское; биржами — исторически, кто придумал тот и управляет; финансовыми инструментами — привет Уолл-Стрит и технологиями, хотя в этом вопросе уже не все однозначно.

Китайские и арабские «города будущего» дадут фору любому американскому и уж тем более европейскому мегаполису. Да и Россия не отстает. Москва признана ООН лучшим городом по уровню инфраструктуры и качества жизни мира.

Мир стремительно меняется и страны БРИКС намерены сообща исправить сложившиеся в мировой экономике диспропорции.