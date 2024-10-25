По итогам саммита в Казани партнерами БРИКС стали 13 государств
Это необходимый этап перед полноправным вступлением в членство.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Сразу 13 государств официально стали партнерами БРИКС. Это необходимый этап перед полноправным вступлением в членство.
Решение принято по итогам 16-го саммита в Казани. В частности, сегодня новый статус подтвердил президент Боливии, назвав его фундаментальным шагом для страны.
В списке также Индонезия. В правительстве республики уже заявили, что это решение повлияет на ситуацию на всем Глобальном Юге.
Саммит БРИКС в Казани
В Казани 22–24 октября проходил XVI саммит межгосударственного объединения БРИКС. Его называют одним из самых масштабных политических событий года. В нем приняли участие делегации из 36 стран.
Саммит был посвящен тематике укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Особое внимание было уделено вопросам расширения взаиморасчетов в национальных валютах и учреждения категории «государств-партнеров» БРИКС.
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