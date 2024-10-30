Песков ответил на вопрос о военных КНДР на территории России

На брифинге, который состоялся 29 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос, который спровоцировали слухи, о нахождении военных КНДР на территории России.

На подобный вопрос от журналистов отвечал Владимир Путин в рамках саммита стран БРИКС, который прошел в октябре в Казани.

«Нечего добавить к тому, что по этой теме сказал президент Путин на заключительной пресс-конференции по итогам недавнего саммита БРИКС, который состоялся в Казани», — сказал Песков.

В один из последних дней саммита БРИКС Владимир Путин официально подтвердил договор о стратегическом партнерстве с КНДР. В котором присутствует пункт четыре о военной помощи друг другу в случаи нападения на Россию или КНДР других государств. Путин заявил, что Россия никогда не сомневалась, что власти КНДР относятся к договоренностям серьезно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дает Белоруссии членство в БРИКС. На саммите объединения в Казани республика официально получила статус страны — партнера.