Киев отказал генсеку ООН в визите
Поводом стало участие Антониу Гутерриша в саммите БРИКС.
Фото, видео: Reuters/David Dee Delgado; 5-tv.ru
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Генсеку ООН Антониу Гутерришу отказали в визите на Украину из-за его участия в казанском саммите БРИКС. Об этом сообщает агентство France-Presse.
Оно ссылается на дипломатические источники в Киеве. А те утверждают, что Гутерриш собирался провести переговоры с Зеленским сразу после поездки в Казань.
В Киеве не простили португальцу и визит в Россию, и отсутствие на июньской так называемой «мирной конференции по Украине». По информации нашего МИДа, украинские террористы внесли Гутерриша в свою базу «Миротворец».
Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин встретился с Антониу Гутерришем на саммите БРИКС. Они пожали друг другу руки. Возможность решать глобальные конфликты подводит участников этого саммита к вопросу о реформировании ООН. Генеральный секретарь организации соглашается с этой идеей. А как по другому, ведь в формате БРИКС к нему обращается половина населения планеты. И вот уже Владимир Путин говорит с Гутерришем об изменениях в работе Совета безопасности ООН.
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