«Благодаря народу»: Путин выразил уверенность в победе России

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 105 0

Путин выразил уверенность в победе России благодаря ее народу

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Саммит БРИКС в Казани

В ходе встречи с Алексеем Нечаевым президент также напомнил об истинном предназнчаении саммита БРИКС, который прошел в Казани.

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что наша страна одержит победу.

Глава государства провел встречу с лидером фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым, который заявил, что Россия победит, в том числе благодаря работе президента. Однако Путин прервал его, заявив, что страна одержит победу по другой причине.

«Благодаря народу России», — подчеркнул глава РФ.

Нечаев также выразил президенту благодарность за организацию саммита БРИКС в Казани, который показал всему миру, что Россия не находится в изоляции, а многие мировые государства хотят сотрудничать с РФ по самым различным направлениям.

Президент поправил Нечаева и тут, отметив, что у России нет цели кому-то что-то доказать. Саммит БРИКС был инструментом для движения РФ вперед вместе с теми коллегами, которые заинтересованы в развитии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад отказывается верить в провал своей политики на фоне успехов БРИКС.

Тема:
Саммит БРИКС в Казани
30 окт
Запад отказывается верить в провал своей политики на фоне успехов БРИКС
30 окт
Песков ответил на вопрос о военных КНДР на территории России
28 окт
«Не было противоречий»: в Кремле раскрыли детали встречи Путина и Гутерриша на саммите БРИКС
27 окт
Лавров раскрыл детали беседы Путина с Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани
27 окт
Важнейший этап развития цивилизации: главные итоги прошедшего саммита БРИКС
25 окт
Киев отказал генсеку ООН в визите
25 окт
Рябков раскрыл, о чем договорились страны БРИКС: «Раньше не было в практике»
25 окт
«Предпочитает искушения в Казани»: Зеленский нахамил генсеку ООН Гутерришу
25 окт
По итогам саммита в Казани партнерами БРИКС стали 13 государств
25 окт
«Неоновый знак изменений»: ведущие мировые СМИ обсуждают саммит БРИКС
+3° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
100.03
0.09 105.73
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:05
«Трагедия нашей группы»: «Иванушки International» вспоминают умершего Яковлева
20:45
Утрата дня 20 ноября: кто сегодня умер
20:25
«Странная логика»: Захарова об обвинениях России в диверсии в Балтийском море
20:04
Суд продлил арест обвиняемым в совершении теракта в «Крокусе»
19:44
В Ленобласти задержали злоумышленников, пытавшихся похитить ребенка
19:24
Ночной перекус: какие продукты помогут быстрее уснуть

Сейчас читают

Педиатр объяснил, какую температуру нужно снижать у болеющего ребенка - чем можно и чем нельзя это делать
Celebrity Party: звезды на красной дорожке Woman.ru
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп