Путин выразил уверенность в победе России благодаря ее народу
Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru
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В ходе встречи с Алексеем Нечаевым президент также напомнил об истинном предназнчаении саммита БРИКС, который прошел в Казани.
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что наша страна одержит победу.
Глава государства провел встречу с лидером фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым, который заявил, что Россия победит, в том числе благодаря работе президента. Однако Путин прервал его, заявив, что страна одержит победу по другой причине.
«Благодаря народу России», — подчеркнул глава РФ.
Нечаев также выразил президенту благодарность за организацию саммита БРИКС в Казани, который показал всему миру, что Россия не находится в изоляции, а многие мировые государства хотят сотрудничать с РФ по самым различным направлениям.
Президент поправил Нечаева и тут, отметив, что у России нет цели кому-то что-то доказать. Саммит БРИКС был инструментом для движения РФ вперед вместе с теми коллегами, которые заинтересованы в развитии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад отказывается верить в провал своей политики на фоне успехов БРИКС.
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