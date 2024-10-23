Поцеловал каравай и попробовал чак-чак: Лукашенко прибыл на саммит БРИКС в Казань

От хлеба с солью президент Белоруссии отказался, объяснив, что ему нужно следить за фигурой.

Президент Белоруссии прибыл на саммит БРИКС в Казань, где успел поцеловать каравай и попробовать чак-чак.

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов предложил белорусскому лидеру отведать хлеба с солью, однако Лукашенко заявил, что ему подобные лакомства есть нельзя.

«Ты меня угощаешь тем, что мне есть нельзя. Ты-то худенький», — ответил Минниханову президент Белоруссии.

В рамках саммита БРИКС, который проводится в Казани с 22 по 24 октября, у Лукашенко запланировано много встреч с лидерами других государств. Также предполагается, что он может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Саммит БРИКС 2024 в Казани

С 22 по 24 октября в Казани проходит саммит БРИКС, на который прибудут главы 24 государств. Участие в мероприятии примут участие лидеры Турции, Республики Сербской, КНР, Казахстана, Белоруссии, Индии, ЮАР, Ирана, ОАЭ и других стран. Не смогли посетить саммит главы Бразилии, Кубы и Сербии.

Главной темой саммита является обсуждение вопросов по созданию независимой платежной системы для стран БРИКС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал страны БРИКС единомышленниками.