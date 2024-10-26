ЦАХАЛ наносит удары по военным объектам Ирана
Работают средства ПВО.
Фото: Reuters/Mohamed Azakir
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Иран атакован Израилем, звуки взрывов слышны даже Тегеране. Сообщение опубликовано на сайте агентства Tasnim.
Согласно, опубликованному заявлению ЦАХАЛ, Израиль наносит удары по военным целям в Иране в ответ на продолжительные бомбардировки своей территории.
Меж тем, по данным местных журналистов в небе не слышно самолетов или ракет. Вероятно, работают средства ПВО.
Конфликт на Ближнем Востоке
Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.
После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.
Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что три журналиста погибли при ударе Израиля по зданию на юге Ливана.
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