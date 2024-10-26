Средства ПВО уничтожили за ночь 17 беспилотников ВСУ над территорией РФ
Больше всего атаке подверглась Брянская область.
Фото: Бобылев Сергей/ТАСС
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили за минувшую ночь 17 украинских дронов над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что удалось уничтожить 17 беспилотников: восемь над Брянской областью, четыре над Белгородской, три над Курской и два над Орловской.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что беспилотник ВСУ упал на цех промышленного предприятия в Воронежской области.
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