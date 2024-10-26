Средства ПВО уничтожили за ночь 17 беспилотников ВСУ над территорией РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили за минувшую ночь 17 украинских дронов над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что удалось уничтожить 17 беспилотников: восемь над Брянской областью, четыре над Белгородской, три над Курской и два над Орловской.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что беспилотник ВСУ упал на цех промышленного предприятия в Воронежской области.