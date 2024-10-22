Беспилотник ВСУ упал на цех промышленного предприятия в Воронежской области
В результате инцидента в здании возник пожар.
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Здание цеха промышленного предприятия было повреждено в результате падения украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Воронежской области. Об этом в личном Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Возникло небольшое возгорание на одном этаже здания», — уточнил глава региона.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили украинский беспилотник рано утром по местному времени. После этого он упал на здание, спровоцировав возгорание — пожарные уже работают на месте происшествия.
Гусев подчеркнул, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не погиб и не пострадал. Вместе с тем губернатор указал, что опасность прилета дронов противника еще сохраняется.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, как в этом же месяце беспилотники ВСУ атаковали сразу несколько предприятий в Воронежской области.
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