Собянин назвал основные направления развития массового спорта в Москве

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 20 0

Планируется, что к 2030 году общее число участников спортивных проектов и мероприятий, проводимых городом, увеличится вдвое.

Собянин назвал основные направления развития массового спорта в Москве

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Город поставил перед собой несколько задач в сфере развития массового спорта на ближайшие годы. Они включают в себя реконструкцию знаменитых исторических объектов и строительство новых, обновление спортивной инфраструктуры, расширение проектов бесплатных тренировок, а также увеличение массовости городских мероприятий.

«Сегодня спортом занимается каждый второй горожанин: это результат развития разнообразной инфраструктуры», — отметил мэр Москвы в своем Telegram-канале.

Планируется, что к 2030 году общее число участников спортивных проектов и мероприятий, проводимых городом, увеличится вдвое, до четырех миллионов человек.

Доступный, массовый спорт станет визитной карточкой столицы, отметил Сергей Собянин.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр Москвы рассказал о планах строительства и благоустройства набережных.

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