На страже безопасности: вневедомственная охрана РФ отмечает профессиональный праздник

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Сотрудники вневедомственной охраны России отмечают профессиональный праздник

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ПРЕСС-СЛУЖБА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА РОСГВАРДИИ; 5-tv.ru

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Сейчас это — отдельное подразделение в составе Росгвардии.

У сотрудников вневедомственной охраны России сегодня профессиональный праздник. В этот день 72 года назад Совет министров СССР постановил создать специальную сторожевую охрану при МВД.

Сейчас это отдельное подразделение в составе Росгвардии. Силовики обеспечивают безопасность самых разных объектов — от крупных предприятий до частных квартир. Эффективные меры по противодействию преступности позволили выявить десятки тысяч правонарушений.

Кроме того, экипажи вневедомственной охраны часто приходят на помощь тем, кто попал в беду, эвакуируют людей при пожарах и оказывают первую помощь при ДТП. Только в этом году на счету росгвардейцев почти полтысячи спасенных жизней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что росгвардейцы пришли на помощь пострадавшим при резне в магазине Петербурга. Злоумышленник накинулся на окружающих внезапно. В результате нападения ранения получили пять человек. Мужчину задержали.

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