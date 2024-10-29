Более 400 боевиков ВСУ ликвидировано в курском приграничье за сутки

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Евгения Романова
Евгения Романова 47 0

Минобороны: ВСУ потеряли более 400 боевиков за сутки в Курской области

Более 400 боевиков ВСУ ликвидировано в курском приграничье за сутки

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Курская область Спецоперация

Украинские войска пытались совершить пять контратак.

Российские войска продолжают отражать попытки вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. За сутки противник потерял более 400 боевиков и военную технику. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, уничтожены 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, две боевые машины пехоты и 12 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, из них одна самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и 24 автомобиля», — говорится в сообщении.

В частности, группировка «Север» в ходе наступательных действий нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово. Бойцы РФ отразили пять контратак противника в направлении Дарьино и Новоивановки.

Войска киевского режима были поражены также в районах целого ряда населенных пунктов, среди которых Викторовка, Казачья Локня, Новый Путь, Плехово, Толстый Луг, Суджа, Черкасское Поречное. Вместе с тем ВС РФ нанесли удары по районам сосредоточения противника в Сумской области.

Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 27 950 боевиков. Также была уничтожена военная техника, в том числе 179 танков, 100 боевых машины пехоты, 106 бронетранспортеров, 1032 боевые бронированные машины, 734 авто, 240 артиллерийских орудий, 58 станции РЭБ, 40 пусковых установок РСЗО и девять ЗРК, а еще семь транспортно-заряжающих машин.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что армия России за сутки освободила населенный пункт Селидово в ДНР. Российские войска продолжают теснить противника в зоне СВО.

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