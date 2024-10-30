НМГ объявила о запуске молодежного интерактивного сериала «Эвридей»

В российской столице сегодня обсуждают ключевые тенденции российского кино. В Москве стартовала конференция «Медиабизнес».

Один из главных трендов — это всплеск интереса к молодежным сериалам. Один из них запускает в производство Национальная медиагруппа (НМГ). Это — интерактивный сериал под названием «Эвридей». О проекте рассказала генеральный директор холдинга Светлана Баланова.

«Он будет выходить каждый будний день на „VK Видео“. В 2025 году он выйдет, и этот сериал будет про молодежь для молодежи. Короткая серия — от восьми до десяти минут. И что очень важно, у него производственный процесс будет выстроен таким образом, что он сможет интерактивно включать в себя и реагировать на тренды ситуации, которые будут возникать в то время, когда этот сериал будет выходить», — генеральный директор Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова.

Также Светлана Баланова рассказала, чем по-настоящему удивят зрителей в новом сезоне. В начале года выйдет российско-китайский фильм «Красный шелк» режиссера Андрея Волгина. Это приключенческий блокбастер с детективной и любовной линиями. В основе — история двух послереволюционных государств. Картину увидят и в Китае.