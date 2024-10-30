НМГ объявила о запуске молодежного интерактивного сериала «Эвридей»

Эфирная новость 52 0

В Москве стартовала конференция «Медиабизнес».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В российской столице сегодня обсуждают ключевые тенденции российского кино. В Москве стартовала конференция «Медиабизнес».

Один из главных трендов — это всплеск интереса к молодежным сериалам. Один из них запускает в производство Национальная медиагруппа (НМГ). Это — интерактивный сериал под названием «Эвридей». О проекте рассказала генеральный директор холдинга Светлана Баланова.

«Он будет выходить каждый будний день на „VK Видео“. В 2025 году он выйдет, и этот сериал будет про молодежь для молодежи. Короткая серия — от восьми до десяти минут. И что очень важно, у него производственный процесс будет выстроен таким образом, что он сможет интерактивно включать в себя и реагировать на тренды ситуации, которые будут возникать в то время, когда этот сериал будет выходить», — генеральный директор Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова.

Также Светлана Баланова рассказала, чем по-настоящему удивят зрителей в новом сезоне. В начале года выйдет российско-китайский фильм «Красный шелк» режиссера Андрея Волгина. Это приключенческий блокбастер с детективной и любовной линиями. В основе — история двух послереволюционных государств. Картину увидят и в Китае.

+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.33
0.10 105.44
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:20
В исправительный центр в Забайкалье вернулся четвертый сбежавший осужденный
18:03
НМГ объявила о запуске молодежного интерактивного сериала «Эвридей»
17:50
«Пришлось накладывать швы»: Тодоренко рассказала о травме старшего сына
17:38
Житель Алтая убил совком гостью с эпилепсией и отвез тело на скотомогильник
17:21
В МИД РФ обвинили Британию в поставках оружия Украине через Черное море
17:09
Напоил до обморока: Metro Boomin обвинили в изнасиловании

Сейчас читают

«Урсула требует»: Евробюрократия мечтает об аналоге ЦРУ и ФБР в одном флаконе
Звезду «Интернов» Александра Ильина экстренно госпитализировали
Всяко лучше, чем квадробинг: российских зумеров «засасывает» болотинг
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака