Права на страну: как проходит последняя неделя перед выборами президента США
WSJ: кандидат в президенты США Харрис не готова к противостоянию с РФ и КНР
Фото, видео: Reuters/Brian Snyder; 5-tv.ru
За неделю до дня голосования разрыв между кандидатами Дональдом Трампом и Камалой Харрис — минимальный.
Менее чем за неделю до выборов ведущие американские СМИ пытаются спрогнозировать, кто же станет новым президентом США и как изменится дальнейшая политика Белого дома.
Так, The Wall Street Journal пишет, что кандидат от демократов Камала Харрис абсолютно не готова к политическому противостоянию с Китаем и Россией. По мнению издания, в случае победы Владимир Путин и Си Цзиньпин немедленно испытают ее на прочность. В свою очередь, Politico обращает внимание, что некоторые европейские чиновники негласно надеются на возвращение Дональда Трампа.
На этом фоне оба кандидата продолжают биться за голоса в колеблющихся штатах и делают это все креативнее. Ситуацию разобрал корреспондент «Известий» Николай Иванов.
Чем ближе выборы, тем напряженнее борьба. Если верить опросам, разрыв между Трампом и Харрис минимальный в рамках статистической погрешности. А это значит, что исход выборов скорее всего решат колеблющиеся штаты. Висконсин — один из них.
Трамп эффектно появляется на митинге в городке Грин-Бэй на мусоровозе, в специальном жилете со светоотражающими полосками. Такой нетонкий троллинг в адрес Джо Байдена: он заявил, что голосующие за республиканца — мусор.
«Привет всем, это Дональд Джей Трамп. 250 миллионов человек — это не мусор», — заявил представитель от республиканцев.
От своего шефа отреклась и сама Харрис: она максимально дистанцируется от Байдена, чтобы не потерять избирателей.
«Я категорически не согласна с любой критикой людей на основе того, за кого они голосуют. Я считаю, что работа, которую я делаю, заключается в представлении всех людей, поддерживают они меня или нет», — заявила Камала Харрис.
Поляризация общества нарастает: у каждой стороны свои аргументы. Поддерживающие Трампа американцы стояли в гигантских очередях, несмотря на ливень, периодически накрывавший Грин-Бэй.
«Американцы разделены из-за вопросов мигрантов, открытых границ. А эти блокаторы полового созревания, которые хотят давать детям? Это неправильно. Смена пола у ребенка, которому нет и 12 лет? Чем они думают?», — отметил один из участников митинга Джон.
«Если мы откроем въезд нелегальным мигрантам, мы потеряем страну. Америка будет переполнена: больницы, школы, суды — все. Мигранты нами пользуется, и нам нужен кандидат, который сделает шаг вперед и поможет защитить граждан США и наши права на страну», — добавил еще один сторонник Трампа Райан.
А сейчас СМИ подхватывают новую теорию заговора: журналисты Daily Mail заметили, как во время трансляции гонок Формула-1 на экраны вывели результаты голосования по Пенсильвании, хотя до выборов еще достаточно времени. И Харрис, судя по цифрам, легко побеждает там Трампа. Что это — домашняя заготовка?
Телеканал WNEP-TV заявил, что цифры появились на экране «по ошибке» и что они были «случайно сгенерированы» в рамках проверки перед вечером выборов 5 ноября.
В последние дни перед голосованием предвыборные речи кандидатов сводятся к обвинениям друг друга — кто остроумнее и жестче пройдется по сопернику. Трамп, например, включил нарезку из выступлений Харрис, где она постоянно повторяет имя республиканца.
«Это все, о чем она говорит, потому что у них с Джо нет абсолютно никаких достижений», — заявил республиканец.
Каждый стремится показать себя как можно брутальнее. Харрис, например, прервала пропалестинских активистов. Они пытались перебить демократку.
«У каждого есть право голоса, но сейчас говорю я», — обратилась к толпе кандидат.
И только Байден — в своем мире. На детском вечере в преддверии Хэллоуина раздавали конфеты. Первая леди — в костюме панды. В прошлом году Блинкен привел сына в костюме Зеленского, и в этот раз изобретательностью не отличился. И все это — под прекрасную музыку Мусоргского.
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