На Москву надвигается шторм «Мартина»
Погода уже испортилась в Санкт-Петербурге — там идет дождь со снегом.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Резкое ухудшение погоды обещают жителям Москвы! МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за шторма «Мартина».
В ближайшие сутки в столице пройдет мокрый снег, а ветер усилится до 20 метров в секунду. Ночью температура опустится ниже нуля, дороги покроются тонким слоем льда. Водителям, которые не успели сменить резину, советуют пересесть на общественный транспорт.
В Санкт-Петербурге погода уже испортилась. В городе заметно похолодало, идет дождь со снегом. Но это только репетиция зимы. Синоптики говорят — ноябрьский снег долго не задержится. Он будет сразу таять.
Ранее 5-tv.ru писал, что 158 человек погибло из-за наводнений в Испании. В затопленных дождями регионах хаос — дороги недоступны из-за поднявшейся воды, разрушены дома, повреждены автомобили. Около 300 человек не могут покинуть пострадавшие районы из-за проблем с дорогами, в некоторых муниципалитетах люди остались без питьевой воды. В Валенсии примерно 75 тысяч человек лишены электроснабжения. Поиски тел продолжаются, вместе с сотрудниками экстренных служб работают военные и авиация.
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