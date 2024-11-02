Выражение лица Харрис на митинге сравнили с мемом
Видео выложили на официальной странице кандидата в президенты.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Повод для обсуждения в соцсетях подала Камала Харрис. Выступая на митинге в Висконсине, кандидат от демократов сделала такое удивленное лицо, что американцы тут же сравнили ее со старым интернет-мемом.
При этом многие удивились, что отрывок видео именно с таким выражением лица — выложили даже на официальной странице кандидата. Некоторые пользователи предположили, что ее штаб таким образом решил не упустить возможности привлечь к Харрис внимание молодежи.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп заявил о неспособности Харрис вести переговоры с Россией и Китаем. Он объяснил свое заявление: по словам республиканца, нет ничего опаснее, чем наделить огромной властью «очень слабого и некомпетентного человека с чрезвычайно низким уровнем IQ». Кроме того, кандидат на президентский пост от Республиканской партии призвал свою оппонентку пройти тест на умственные способности. Позже стало известно, что Харрис согласилась пройти тест на когнитивные способности, как уверяют местные СМИ — в попытке привлечь новых избирателей.
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