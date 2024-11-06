За попытку теракта в Воронежской области диверсант получил 22,5 года колонии

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У задержанного изъято около двух килограммов взрывчатки и поддельный паспорт.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Агент украинских спецслужб, который собирался подорвать железнодорожные пути в Воронежской области, получил 22,5 года колонии строго режима. Задание получил от Главного управления украинской разведки. Забрал из тайника взрывчатку и собирался заложить под рельсы, но не успел. ФСБ опубликовала видео захвата диверсанта.

В ходе обысков силовики изъяли у задержанного два килограмма взрывчатки, нацистскую литературу и поддельный паспорт гражданина Украины. Дмитриенко признан виновным по трем статьям: о госизмене, покушении на совершение взрыва и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Штраф миллион рублей, четыре года и десять месяцев лишения свободы. Такое наказание получил россиянин Роберт Шонов. По версии следствия, он был тайным осведомителем политического отдела посольства США в Москве.

За деньги по заданию американских дипломатов собирал информацию о специальной военной операции и о проведении мобилизации. В отчетах писал о протестных настроениях среди людей и искал сообщников среди политиков, бизнесменов и журналистов. В марте прошлого года Шонова задержали во Владивостоке. На допросе он признал свою вину.

Тема:
Спецоперация
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