За попытку теракта в Воронежской области диверсант получил 22,5 года колонии
У задержанного изъято около двух килограммов взрывчатки и поддельный паспорт.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Агент украинских спецслужб, который собирался подорвать железнодорожные пути в Воронежской области, получил 22,5 года колонии строго режима. Задание получил от Главного управления украинской разведки. Забрал из тайника взрывчатку и собирался заложить под рельсы, но не успел. ФСБ опубликовала видео захвата диверсанта.
В ходе обысков силовики изъяли у задержанного два килограмма взрывчатки, нацистскую литературу и поддельный паспорт гражданина Украины. Дмитриенко признан виновным по трем статьям: о госизмене, покушении на совершение взрыва и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Штраф миллион рублей, четыре года и десять месяцев лишения свободы. Такое наказание получил россиянин Роберт Шонов. По версии следствия, он был тайным осведомителем политического отдела посольства США в Москве.
За деньги по заданию американских дипломатов собирал информацию о специальной военной операции и о проведении мобилизации. В отчетах писал о протестных настроениях среди людей и искал сообщников среди политиков, бизнесменов и журналистов. В марте прошлого года Шонова задержали во Владивостоке. На допросе он признал свою вину.
- 6 нояб
- Российские войска освободили Антоновку и Максимовку в ДНР
- 6 нояб
- «Опытные фельдшеры и водители»: бригады эвакуации доставляют раненых из красной зоны
- 6 нояб
- В Домодедово задержали наемника ВСУ из Армении
- 6 нояб
- Forbes: ВСУ задействуют Stryker при наступлении ВС РФ в Курской области
- 6 нояб
- Силовики нашли тела девятерых боевиков ВСУ в Курской области
- 6 нояб
- «Более 50 скорых»: Украина скрывает реальные потери после удара ВС РФ по заводу «Мотор сич»
- 6 нояб
- В Херсонской области уничтожены украинские БПЛА «Баба-Яга»
- 6 нояб
- Вертолетчики нанесли удар по бронетехнике ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 6 нояб
- Расчет САУ «Гвоздика» настиг пехоту ВСУ в укрытии. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 нояб
- Путин предложил возглавить Еврейскую автономную область руководителю программы «Время героев»
Читайте также
93%
0.51 106.89
0.75
Нашли ошибку?