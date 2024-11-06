Итоги выборов в США: куда пропала Камала Харрис

Трамп, скорее всего, станет самым возрастным президентом США. А его победа, если она будет зафиксирована, вновь похоронила идею демократов впервые сделать главой государства женщину. Кстати, крупнейшие американские издания, которые еще недавно изо всех сил поддерживали Камалу Харрис, за одну ночь о ней как будто забыли. И сама она на какое-то время пропала. Что случилось — объяснит корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Голоса еще считают, но сомнений мало: Трамп с высокой долей вероятности станет 47-м президентом США. В Вашингтоне — рабочее утро, возле Белого дома тихо. Столица всегда голосовала за демократов, поэтому ликования сторонников Трампа нет. Даже полиция, кажется, пошла спать.

Зато этой ночью не спала Флорида, там у Трампа штаб. По правилам голосования в Штатах, побеждает тот, кто наберет 270 голосов выборщиков. Только когда стало понятно, что тренд точно не поменяется, Трамп вышел на сцену.

«Я буду бороться за вас, за ваши семьи, за ваше будущее. Каждый день я буду бороться за вас со всей силой. Я не успокоюсь, пока мы не создадим безопасную, сильную и процветающую Америку, которой заслуживают наши дети и которой заслуживаете вы. Это станет поистине „золотым веком“ Америки», — заявил он.

До последнего сторонники Дональда Трампа будто боялись выходить на улицы демократического Нью-Йорка. А потом началось. Прямо у небоскреба «Трамп-Тауэр».

В Вашингтоне вообще все скромно. Под утро в Лафайет-сквер заскочила компания молодых людей в символике Трампа. Они еще не верили в результат.

«Я считаю, что первые итоги достаточно убедительно свидетельствуют в пользу победы Дональда Трампа. Я не полностью уверен в его победе, но я очень, очень обрадуюсь, узнав, что он победил», — отметил трампист Стэн Бискупски.

Он не просто побеждает. Республиканцы, похоже, берут большинство в конгрессе, до этого за ними была только палата представителей. Выборы шли одновременно с президентскими. И сейчас демократы по всей стране пытаются осознать, что это было. Ведь они так старательно месяцами утюжили Трампа. Заводили уголовные дела, называли его фашистом, а сторонников — мусором.

«Я вижу результат сегодняшнего вечера как месть простого американского рабочего класса, анонимного американца, которого разбили, унизили и зажали. Они не мусор, они не нацисты, они простые люди, которые каждый день встают и идут на работу, обеспечивая лучшую жизнь своим детям», — подчеркнул аналитик CNN Скотт Дженнингс.

Камала Харрис, которая сделала штаб в родном Говардском университете в Вашингтоне, так к избирателям и не вышла, хотя ее речь планировалась. Оправдания у представителей демократов — так себе.

«Голоса еще не подсчитаны, еще остались штаты, в которых процесс подсчета голосов не окончен», — заявил председатель предвыборной кампании Харрис Седрик Ричмонд.

А ведь совсем недавно Харрис безудержно смеялась на каждом митинге, унижая Трампа. Теперь демократам и всем их сторонникам не до смеха.

Такими же примерно слезами заливалась восемь лет назад Хиллари Клинтон. Она тоже проиграла Трампу. Вторая попытка демократов посадить в Овальный кабинет женщину тоже оказалась провальной.

Любопытно, что Харрис выступила куда хуже, чем Байден четыре года назад. На CNN, рупоре "синих", попробовали отыскать позитивчик. Не получилось.

Американская система голосования сложная. Официально процедура выглядит так: избиратели свой выбор сделали. В соответствии с ним 17 декабря проголосуют выборщики от штатов. 6 января соберется конгресс для подсчета голосов именно выборщиков. 20 января состоится инаугурация.