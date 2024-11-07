На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Насти

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Сегодня — День добрых дел на «Пятом канале». Наша с вами помощь требуется маленькой Насте из Подмосковья. У нее — врожденный порок сердца. С самого рождения девочка не может дышать полной грудью и быстро устает. Она уже перенесла несколько сложных операций. Но теперь нужна еще одна — радикальная. Правда, стоит она четыре миллиона рублей. У многодетной семьи таких денег просто нет.

Подарить Насте шанс на полноценную жизнь можете вы — зрители «Пятого канала». Отправьте СМС с суммой пожертования на короткий номер 22-22. Или отсканируйте QR-код — он будет на экране в течение всего сюжета.

Жизнь Насти с первых минут рождения — тяжелое испытание, у малышки сложный порок сердца. Его диагностировали только на позднем этапе беременности.

«Экстренное кесарево. Порок подтвердили. Настеньку сразу забрали на ИВЛ аппарат, подключили ко всем капельницам, препаратам», — вспоминает Александра Ипатова, мама Насти.

Операция нужна была еще в первые часы жизни, но Настя так мало весила, что врачи отложили вмешательство. Кормили малютку через зонд. Она не могла самостоятельно дышать.

Насте не было и месяца, когда кардиологи сделали первые операции. Семью готовили к худшему. Через полтора года врачи провели еще два вмешательства. Несколько недель девочка вновь провела в реанимации. И опять с неутешительными прогнозами. Но Настя справилась. Выстояла. И вот уже больше двух лет, несмотря на то, что у нее нет соединения между легочной артерией и правым отделом сердца, борется за жизнь.

«Сейчас у нее задействован левый отдел. И вся нагрузка на нем. То есть, если у нас полноценно два отдела качают кровь, у нее — половина сердца», — рассказывает о болезни дочери Александра Ипатова.

А это значит, что девочка быстро устает. Всему организму, включая головной мозг, не хватает кислорода. И это, конечно, сказывается на развитии.

Российские врачи сделали невозможное, подарив Насте жизнь. Но сейчас малышке нужна уже не поддерживающая, а кардинальная операция по исправлению порока. Помочь девочке готовы европейские кардиохирурги.

«Когда доктору удастся сделать кардиохирургическую операцию, которая поможет Насте жить нормально, развиваться и дышать полной грудью, это будет максимально анатомически правильно адаптированное сердце к ее организму», — объясняет кандидат медицинских наук Надежда Раппопорт.

Это сложное, тяжелое, инновационное вмешательство стоимостью 4 000 000 рублей. Колоссальная сумма для семьи, где кроме Насти родители воспитывают еще двух дочерей. Надежда только на помощь неравнодушных людей.

Настя в силу возраста не осознает, что серьезно больна, но бесспорно, чувствует теплоту и заботу близких. В детский сад малышке нельзя. Дома мама постоянно следит за уровнем кислорода в ее крови. Состояние девочки сейчас поддерживают только лекарства. Но они лишь помогают дотянуть до операции, которую нужно сделать как можно быстрее.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Насте, обратившись напрямую в благотворительный фонд.

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