«Только живое общение»: почему важно ограничивать время использования гаджетов для ребенка

Родителям нужно уметь ставить рамки не только детям, но и контролировать свою погруженность в гаджеты.

Даже фоновое телевидение влияет на развитие ребенка. Об этом рассказала изданию Газета.ру детский врач-невролог Галина Неврюзина.

Специалист заметила, что современные дети проводят очень много времени перед экранами различных гаджетов. Многие родители часто поощряют такие «зависания», чтобы освободить время и руки для других дел, а не следить за ребенком.

Однако, по словам врача, даже телевизор, включенный фоном, в комнате с детьми негативно влияет на их развитие. Это снижает потребность ребенка взаимодействовать с окружающим миром.

«Дети лучше развиваются и справляются со сложными задачами, когда играют вживую со старшим ребенком или со взрослым. Только в этом случае у них развивается тяга к самостоятельной, более качественной и более целенаправленной игре», — уверена Неврюзина.

К тому же, по мнению невролога, детские программы в большинстве случаев не помогают учиться. Некоторые из таких передач, напротив, замедляют развитие. Если на постоянной основе давать маленькому ребенку проводить досуг перед мониторами различных гаджетов, то замедляется его обучение речи, чтению, рассеивается внимание.

Если дети младшего возраста, тем более младенцы, подвергаются воздействию экранов длительное время, то снижается и умственное развитие, и физическая активность малыша. Это приводит к проблемам с ожирением и сном, а также повышает агрессию, уверяет эксперт.

Не только прямое взаимодействие ребенка с такого рода устройствами, но и чрезмерная увлеченность родителей гаджетами негативно сказывается на становлении, замечает врач.

«Только живое общение можно считать мощным залогом здорового развития малыша», — пояснила невролог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что лишний вес у ребенка может стать причиной бесплодия в будущем.