Трамп допустил диалог с Путиным: «Думаю, мы поговорим»

Трамп допустил переговоры с Путиным
Фото: Reuters/Callaghan O'Hare; 5-tv.ru
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По словам бизнесмена, после прошедших в США выборов он поговорил примерно с 70-ю мировыми лидерами.
Лидирующий кандидат в президенты США Дональд Трамп высказался о возможности проведения переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью журналистам телеканала NBC.
По словам Трампа, после состоявшихся выборов он пообщался примерно с 70 мировыми лидерами, в том числе премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и украинским лидером Владимиром Зеленским. Разговор с Путиным, отметил он, пока не состоялся.
«Я думаю, мы поговорим», — сказал Трамп.
Президент США добавил, что беседы с бывшими конкурентами по итогам минувших выборов — предшественником Джо Байденом и кандидатом от демократов Камалой Харрис — прошли в крайне уважительной манере. Харрис заверила его, что они желают мирной передачи власти. Потому что этого заслуживает американский народ, и система выборов в США честна и прозрачна.
Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой и возвращением на высокий пост. Он подчеркнул, что слова американского коллеги о стремлении к налаживанию отношений между Штатами и Россией и урегулировании украинского конфликта заслуживают внимания.
Политик и бизнесмен Дональд Трамп уже назвал себя 47-м президентом США и рассказал о своих целях в этой должности — прекратить охватившие мир вооруженные конфликты.
Ранее, писал 5-tv.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о вмешательстве России в выборы в США.
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