Песков назвал информацию о вмешательстве РФ в выборы в США инсинуациями

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 53 0

Россия никогда не пыталась оказывать влияние на дела иностранных государства.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Christoph Schmidt; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента США 2024

Слухи о том, что Россия вмешалась в президентские выборы в США — ничем не подкрепленные инсинуации. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил обозревателю «Известий» Виктору Синеоку на полях Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы всегда повторяем, что мы никогда не вмешивались во внутренние дела других стран, не вмешивались и в эту избирательную кампанию ни в Америке, ни в Молдове. И все эти обвинения не что иное, как абсолютно ничем не подкрепленные инсинуации», — подчеркнул спикер Кремля.

На американских выборах, которые прошли 5 ноября, лидирующую позицию занял бывший глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп. О его «разгромной победе» сообщили крупнейшие СМИ США, после чего результаты голосования подтвердил и сам Трамп. Потерпевшая поражение Камала Харрис выступила с непродолжительной речью, практически спустя сутки после объявления итогов голосования. Она признала победу оппонента, но пообещала, что продолжит свою политическую борьбу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков призвал не делать героев из граждан недружественных стран, которые посещают форум «Валдай».

Тема:
Выборы президента США 2024
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