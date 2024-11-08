Некоторым жителям Курской области компенсируют аренду жилья

Жителям Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов со стороны ВСУ, компенсируют стоимость аренды жилья. Правительство региона разработало соответствующие правила.

По ним выплаты получат те граждане, у которых расходы на съем и коммунальные платежи превышают 22% от среднего заработка семьи. Главные условия — наличие постоянного дохода и отсутствие собственной жилой недвижимости на других территориях. Для оформления достаточно подать заявление в МФЦ или в центр соцвыплат по месту нахождения.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказал о беженцах из города Суджи, которые вспомнили подробности о первых днях нападения боевиков ВСУ.