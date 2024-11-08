Некоторым жителям Курской области компенсируют аренду жилья
Выплаты получат те граждане, чьи расходы на съем и коммуналку превышают 22% от среднего заработка семьи.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ; 5-tv.ru
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Жителям Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов со стороны ВСУ, компенсируют стоимость аренды жилья. Правительство региона разработало соответствующие правила.
По ним выплаты получат те граждане, у которых расходы на съем и коммунальные платежи превышают 22% от среднего заработка семьи. Главные условия — наличие постоянного дохода и отсутствие собственной жилой недвижимости на других территориях. Для оформления достаточно подать заявление в МФЦ или в центр соцвыплат по месту нахождения.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Ранее 5-tv.ru рассказал о беженцах из города Суджи, которые вспомнили подробности о первых днях нападения боевиков ВСУ.
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