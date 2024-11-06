Беженцы из Курской области рассказали о первых днях нападения боевиков ВСУ

Люди довольны условия размещения в ПВР, но все равно мечтают вернуться домой.

Супружеская пара из города Суджи Курской области, Иван и Светлана Савченко, рассказали 5-tv.ru о начале агрессии ВСУ и экстренной эвакуации из дома.

Светлана рассказывает, что в первый день вторжения боевиков они с мужем проснулись ночью от звуков взрывов. Вскоре за ними приехали дети и увезли.

Позже оказалось, что супруг Светланы Иван в суматохе забыл документы.

«А возвращаться мы не могли, потому что по дороге, когда мы уже выезжали, поступили сообщения, что три танка (стоят. — Прим. ред.) возле больницы Гончаровской», — вспоминает Светлана.

Супруги рассказывают, что по дороге стали свидетелями, как коптер врезался в «КамАЗ», который ехал им на встречу. Лобовое стекло машины вылетело, но водитель чудом не пострадал. По воспоминаниям Светланы, ему помогали другие водители. Из Суджи выехала целая колонна гражданских автомобилей.

Поначалу супруги думали, что покидают дом всего на несколько дней, однако дети уговорили родителей перебраться в Курск.

«Мы живем в ПВР (пункт временного размещения. — Прим. ред.). Встретили нас здесь хорошо, нам выделили комнату, мы вдвоем с женой живем. Кормят нас три раза в день в столовой, кормят очень вкусно», — отмечает Иван.

Светлана добавила, что на них также выделили зимнюю одежду. Поэтому холода им теперь не страшны. Чета Савченко мечтает вернуться домой, где прожили всю свою жизнь.

Еще один мирный житель курского приграничья — учительница начальных классов Наталья Коновалова из села Гуево — рассказала, что ВСУ обстреливали мирных жителей из трех танков.

«Начали с танков обстреливать близлежащие села, в том числе и по нашему селу. Когда уже поднялся вопрос, что нам делать дальше — уходить или оставаться еще здесь, у нас была такая мысль, что мы пойдем в лес, переночуем пару ночей и вернемся назад», — рассказал она.

Жители спаслись, спрятавшись в лесу. В лесу беженцам помогали российские военные.

«До трех часов ночи мы там просидели, а потом знакомый и сын... они начали звонить, чтобы нас приехали и забрали. Вот в три часа ночи нас забрали, в пять часов мы попали в Курск», — вспоминает Наталья.

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