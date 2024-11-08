«Будут ушатывать евробюрократию»: кто займет ключевые посты в команде Трампа

Вернувшийся в Белый дом политик не допустит, чтобы его кабинет снова представлял собой «сборную солянку».

Новый президент США Дональд Трамп учел ошибки первого срока и будет расставлять на ключевые позиции в своем кабинете только лояльных чиновников. Об этом пишет EADaily, приводя мнение политолога-американиста Малека Дудакова.

Он напомнил, что в первый срок президентства Трампа его кабинет представлял собой «сборную солянку», которой не удалось сработаться, что привело к разладу в Белом доме. Сейчас же Трамп постарается брать в правительство только тех, в ком абсолютно уверен, считает политолог.

«Госсекретарем может стать Ричард Гренелл, экс-посол в Германии и фанат евроскептиков. С ним у руля Госдепа евробюрократии точно придется нелегко — ее будут ушатывать буквально по всем фронтам», — уверен Дудаков.

Места советника по нацбезопасности и главы минобороны в правительстве Трампа, по мнению эксперта, могут занять антикитайские «ястребы» Элбирдж Колби и Майк Уолц.

Генпрокурором может стать сенатор от Юты Майк Ли, который помогал Трампу оспаривать итоги выборов в 2020 году, а директором ЦРУ — Роберт О’Брайан или Каш Патель, помогавшие Трампу бороться с «дипстейтом» — истории с утечкой информации в СМИ в период его прошлого президентства.

В любом случае ясно одно: Трамп учел ошибки первого срока и будет расставлять на ключевые позиции только проверенных людей, с которыми будет проще «осушать вашингтонское болото» и вести войну с демократами, заключил Дудаков.

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