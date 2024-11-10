Собянин сообщил об уничтожении еще восьми беспилотников в Подмосковье

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще восемь беспилотников за утро 10 ноября на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Еще восемь беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменки, Домодедово и Коломна», — написал он.

Как уточнил Собянин, специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО сбили четыре дрона на подлете к Москве. Беспилотники были сбиты в Раменском городском округе Подмосковья.