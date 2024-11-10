За утро в Подмосковье было ликвидировано 22 беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлете к Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На данный момент уничтожено 22 беспилотника, летевших на Москву», — написал он в публикации.

Утром 10 ноября Собянин сообщил о ликвидации двух беспилотников, позже были ликвидированы еще два и восемь дронов. Позже Собянин сообщил об уничтожении еще десяти вражеских летательных аппаратов. Все БПЛА были ликвидированы в Раменском городском округе, а также в Домодедово и Коломне.

Информации о повреждениях и пострадавших пока нет. ПВО продолжает работу.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Брянске произошло возгорание нежилых строений после атаки беспилотника.