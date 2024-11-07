Километровые пробки и десятки аварий: по регионам Сибири прошел снежный циклон

На загородных магистралях снижена видимость из-за бурана.

По регионам Сибири несется снежный шторм. На Алтае уже ввели режим повышенной готовности из-за непогоды. Заметает Новосибирскую область и Бурятию. В Улан-Удэ коммунальные службы экстренно обрабатывают улицы, однако дорожная обстановка остается крайне сложной.

Гололед стал серьезным испытанием даже для автомобилистов, которые заранее подготовились к приходу зимы и вовремя успели сменить резину. На скользких трассах — многокилометровые пробки и десятки аварий. Еще хуже ситуация на загородных магистралях. Там сильно снижена видимость из-за бурана. Ну а в населенных пунктах парализована работа общественного транспорта. Местность в регионе рельефная, много спусков и подъемов — водители просто не рискуют выходить в рейсы.

«Автобусы все стоят подняться не могут. Люди все выходят, на работу опаздывают. Там еще ДТП наверху», — отметил очевидец.

Во власти непогоды оказался и Красноярский край. Туда снегопад пока не добрался, но дороги уже сковало коркой льда. Из-за этого в регионе тоже много ДТП. А на одной из загородных трасс в кювете оказался рейсовый автобус. В салоне в этот момент находились 36 пассажиров. Из них восемь обратились в больницы.