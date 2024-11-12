«Трясти будет серьезно»: на Западе грядет «консервативная революция»

Пришедший к власти в США Трамп готовится вступить в схватку с американскими и европейскими либералами.

Приход к власти в США республиканца Дональда Трампа означает, что на Западе грядет «консервативная революция», и ее зачатки уже видны. Об этом 5-tv.ru заявил политолог-американист Владимир Можегов, комментируя углубляющиеся противоречия в отношениях Вашингтона с рядом европейских столиц, в первую очередь по украинскому вопросу.

Трампа поддержат правые

По словам эксперта, прекращению российско-украинского конфликта, на что явно нацелен Трамп, будут категорически сопротивляться правительства Великобритании и Польши. При этом сторону Трампа примут как минимум Венгрия и Словакия.

«Это будет схватка, и надо приготовиться к тому, что будет „потряхивать“ серьезно», — прогнозирует Можегов.

Он отметил, что нацеленность Трампа на установление мира поддержат антивоенные правые силы в Европе — венгерский премьер-министр Виктор Орбан, партия «Альтернатива для Германии» в ФРГ, сторонники Марин Ле Пен во Франции.

Противовес им составят либералы, которые сейчас занимают основные места в НАТО и Европарламенте. Тем не менее, считает политолог, влияние правых на ситуацию будет постепенно расти.

«Просто не будет, но нужно понимать, что фактически сейчас совершается консервативная революция. Понятно, что Трампу придется столкнуться с большой реакцией на себя. Он очень многих не устраивает там (на Западе — Прим. ред.)», — подчеркнул Можегов.

Запад попытается заморозить конфликт

Фото, видео: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/ТАСС; 5-tv.ru

Ждать ли России каких-либо бонусов от начавшихся на Западе разногласий? Политолог Александр Дудчак считает, что нет. Какие бы идеологические противоречия ни раздирали сейчас Запад, отдавать Украину России там никто не собирается. В этом США и Евросоюз едины, уверен эксперт.

«Они (европейцы — Прим. ред.) переживают из-за того, что привыкли существовать под руководством прежнего американского режима, а тут приходит новый президент, который говорит, что они будут больше платить за продолжение этого „банкета“ на Украине. У них в этом плане определенные неприятности», — пояснил Дудчак.

Политолог напомнил, что ситуация в европейской экономике сейчас не самая лучшая. Евросоюз страдает от введенных против России санкций, что хорошо видно на примере Германии, где многие производства и даже целые отрасли рушатся и проходят точку невозврата.

«В этих условиях, скорее всего, Трамп будет настаивать на том, чтобы Европа больше платила. Но никто не собирается отдавать Украину России, не для того они эту кашу заварили. И Трамп тоже не будет этого делать, просто будет перекладывать финансовое бремя на европейские плечи и продолжать топить Европейский союз», — полагает эксперт.

Что касается России, то, скорее всего, считает Дудчак, со стороны Запада будет попытка каким-то образом заморозить боевые действия на Украине, надавив на Москву.

«Будет ли это успешно? Надеюсь, что нет. У России есть свои цели и задачи, никто их не отменял. Ну а что там Трамп может себе насочинять, это его дело», — заключил политолог.

Как сообщал 5-tv.ru, одержавший победу на выборах президента США Дональд Трамп собирается в первый же день вступления в должность организовать переговоры по конфликту между Россией и Украиной.