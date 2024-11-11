Трамп пообещал в первый же день на посту президента начать переговоры по Украине

|
Евгения Романова
Евгения Романова 44 0

AP: Трамп намерен провести переговоры по Украине в первый день президентства

Трамп пообещал в первый же день на посту президента начать переговоры по Украине

Фото: Alex Brandon/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Выборы президента США 2024 Спецоперация

Инаугурация состоится 20 января 2025 года.

Одержавший победу на выборах президента Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается в первый же день, когда вступит в должность, организовать переговоры между Россией и Украиной по конфликту. Об этом сообщает агентство The Associated Press, ссылаясь на пресс-секретаря предвыборного штаба республиканца Кэролайн Левитт.

«Провести переговоры о мирной сделке между Россией и Украиной… первый день включает привлечение Украины и России за стол переговоров для завершения конфликта», — говорится в публикации.

Прежде в Креме заявляли о непредсказуемости будущей внешней политики Трампа. Причем на данном этапе сигналы США к началу диалога с Россией позитивные. Предвыборная речь Трампа носила важный характер, так как он говорил о мире и отсутствии идеи нанесения стратегического поражения РФ. В этом его отличие от ныне действующей администрации.

До этого политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в беседе с 5-tv.ru подчеркивал, что с победой на выборах Трамп получил на руки хорошую комбинацию козырей: он на посту президента, у республиканцев контроль над сенатом и Палатой представителей, а также «консервативный перевес в Верховном суде». Теперь, подчеркнул эксперт, политику ничего не мешает ему выполнять все то, что наобещал. Подробнее о том, чего ожидать после прихода Трампа в Белый дом, читайте в материале 5-tv.ru.

Выборы президента США

Выборы американского лидера начались 5 ноября. Демократическую партию на выборах представляла вице-президент США Камала Харрис, а республиканцев— экс-президент Дональд Трамп.

На выборах Трамп получил 51%, а Харрис — 47,4%. Инаугурация состоится 20 января 2025 года. В ходе предвыборной кампании кандидат от Республиканской партии неоднократно заявлял, что завершит все вооруженные противостояние в мире, если станет президентом. Политик обещал урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке, а также завершить украинский конфликт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Трамп планирует завершить конфликт на Украине.

Тема:
Выборы президента США 2024
11 нояб
«Чистая выдумка»: Песков о телефонном разговоре Путина и Трампа
10 нояб
«Осталось 38 дней»: сын Трампа пошутил, что Зеленский скоро потеряет карманные деньги
10 нояб
Он — торговец: как проходили выборы в США и почему с Трампом получится договориться
9 нояб
«Будет выкручивать руки»: политолог предрек политику Трампа в отношении Израиля
8 нояб
Под защитой робопса и дайверов: как Трамп обезопасил свое поместье после выборов
8 нояб
«Прогнозы — удел специалистов»: Песков о торговой войне между США и Китаем
8 нояб
Захарова высмеяла Туска за отказ от слов о зависимости Трампа от спецслужб РФ
8 нояб
«Остаются прежними»: Россия не будет менять цели СВО после победы Трампа
8 нояб
Песков назвал официальным поздравление Путиным Трампа с победой на выборах
8 нояб
«Слова были выверены»: как мировые СМИ реагируют на заявления Путина о диалоге с США
Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
97.83
-0.24 105.45
-0.12
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по го...

Последние новости

15:56
Создатели «Смуты» предоставят бесплатный доступ к игре в компьютерных клубах РФ
15:29
«Надеемся на лучшее»: экс-супруга Гогена Солнцева пропала в чужой стране
15:20
«Есть, куда развиваться»: Путин заявил о дефиците яблок в РФ
15:08
Самый холодный месяц: когда снегопады придут в Центральную Россию
15:04
Два человека погибли во время пожара на предприятии в Москве
14:52
«Была более раскрепощенная»: Глюкоза оправдалась за скандальное выступление

Сейчас читают

Военный бюджет США при Трампе: триллиону быть, Зеленскому — головы не сносить
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака
Принесет удачу: каким будет 2025 год Зеленой Деревянной Змеи
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп