Трамп пообещал в первый же день на посту президента начать переговоры по Украине

Инаугурация состоится 20 января 2025 года.

Одержавший победу на выборах президента Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается в первый же день, когда вступит в должность, организовать переговоры между Россией и Украиной по конфликту. Об этом сообщает агентство The Associated Press, ссылаясь на пресс-секретаря предвыборного штаба республиканца Кэролайн Левитт.

«Провести переговоры о мирной сделке между Россией и Украиной… первый день включает привлечение Украины и России за стол переговоров для завершения конфликта», — говорится в публикации.

Прежде в Креме заявляли о непредсказуемости будущей внешней политики Трампа. Причем на данном этапе сигналы США к началу диалога с Россией позитивные. Предвыборная речь Трампа носила важный характер, так как он говорил о мире и отсутствии идеи нанесения стратегического поражения РФ. В этом его отличие от ныне действующей администрации.

До этого политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в беседе с 5-tv.ru подчеркивал, что с победой на выборах Трамп получил на руки хорошую комбинацию козырей: он на посту президента, у республиканцев контроль над сенатом и Палатой представителей, а также «консервативный перевес в Верховном суде». Теперь, подчеркнул эксперт, политику ничего не мешает ему выполнять все то, что наобещал. Подробнее о том, чего ожидать после прихода Трампа в Белый дом, читайте в материале 5-tv.ru.

Выборы президента США

Выборы американского лидера начались 5 ноября. Демократическую партию на выборах представляла вице-президент США Камала Харрис, а республиканцев— экс-президент Дональд Трамп.

На выборах Трамп получил 51%, а Харрис — 47,4%. Инаугурация состоится 20 января 2025 года. В ходе предвыборной кампании кандидат от Республиканской партии неоднократно заявлял, что завершит все вооруженные противостояние в мире, если станет президентом. Политик обещал урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке, а также завершить украинский конфликт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Трамп планирует завершить конфликт на Украине.