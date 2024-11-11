Трамп пообещал в первый же день на посту президента начать переговоры по Украине
AP: Трамп намерен провести переговоры по Украине в первый день президентства
Фото: Alex Brandon/ТАСС
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Инаугурация состоится 20 января 2025 года.
Одержавший победу на выборах президента Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается в первый же день, когда вступит в должность, организовать переговоры между Россией и Украиной по конфликту. Об этом сообщает агентство The Associated Press, ссылаясь на пресс-секретаря предвыборного штаба республиканца Кэролайн Левитт.
«Провести переговоры о мирной сделке между Россией и Украиной… первый день включает привлечение Украины и России за стол переговоров для завершения конфликта», — говорится в публикации.
Прежде в Креме заявляли о непредсказуемости будущей внешней политики Трампа. Причем на данном этапе сигналы США к началу диалога с Россией позитивные. Предвыборная речь Трампа носила важный характер, так как он говорил о мире и отсутствии идеи нанесения стратегического поражения РФ. В этом его отличие от ныне действующей администрации.
До этого политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в беседе с 5-tv.ru подчеркивал, что с победой на выборах Трамп получил на руки хорошую комбинацию козырей: он на посту президента, у республиканцев контроль над сенатом и Палатой представителей, а также «консервативный перевес в Верховном суде». Теперь, подчеркнул эксперт, политику ничего не мешает ему выполнять все то, что наобещал. Подробнее о том, чего ожидать после прихода Трампа в Белый дом, читайте в материале 5-tv.ru.
Выборы президента США
Выборы американского лидера начались 5 ноября. Демократическую партию на выборах представляла вице-президент США Камала Харрис, а республиканцев— экс-президент Дональд Трамп.
На выборах Трамп получил 51%, а Харрис — 47,4%. Инаугурация состоится 20 января 2025 года. В ходе предвыборной кампании кандидат от Республиканской партии неоднократно заявлял, что завершит все вооруженные противостояние в мире, если станет президентом. Политик обещал урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке, а также завершить украинский конфликт.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Трамп планирует завершить конфликт на Украине.
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