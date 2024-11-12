Полина Максимова появилась на премьере фильма в компании Кирилла Плетнева

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 32 0

Пара объявила об отношениях в 2022 году, но после этого практически не появлялась на светских мероприятиях.

Полина Максимова появилась на премьере фильма в компании Кирилла Плетнева

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Актеры Полина Максимова и Кирилл Плетнев не расставались друг с другом на премьере фильма «Декодер. Игра гения» в московском кинотеатре «Художественный». Об этом сообщает StarHit. Пара рассекретила свои отношения в 2022 году.

Звездный дуэт — редкие гости на светских мероприятиях, так что этот совместный выход — настоящий подарок для поклонников пары. Весь вечер они практически не отходили друг от друга, обнимаясь и мило перешептываясь. Некоторые пользователи социальных сетей сравнили их пару с Хейли и Джастином Биберами, где девушка одета как настоящая дива, а парень просто удобно.

В 2018 году Максимова снялась в фильме, режиссером которого выступил Плетнев «Без меня», предположительно в тот момент они и познакомились. Но только 2022 году пара объявила о своих отношениях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стася Милославская раскрыла секрет о своем блоге. Артистка объяснила, что в отличие от большинства своих коллег, не стала монетизировать блог.

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