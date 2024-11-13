«Яжепапа»: житель Челябинска ударил ногой ребенка из-за драки с его сыном

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 26 0

В Челябинске мужчина ударил ногой девятилетнего мальчика

Фото, видео: 5-tv.ru

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По факту применения насилия возбуждено уголовное дело.

Правоохранители обнаружили в сети видео из Челябинска, на котором мужчина ударил ногой чужого ребенка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону в своем Telegram-канале.

«Мужчина, находясь в подъезде одного из домов по улице Бейвеля в Курчатовском районе областного центра, применял насилие в отношении ребенка, в том числе нанес удар ногой по телу девятилетнего мальчика», — описываются действия подозреваемого на видео.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство с применением насилия к гражданам». Правоохранители принимают меры к задержанию мужчины. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Согласно видео, которое оказалось в распоряжении 5-tv.ru, два мальчика подрались в подъезде, а третий ребенок пытался их разнять. Внезапно один из драчунов побежал, по всей видимости, домой и привел родителей. Спустя время отец мальчика вышел в подъезд, взял «оппонента» за воротник куртки и впечатал его в стену, а потом пнул ногой. Свидетелями случившегося были несколько детей, супруга подозреваемого и некий взрослый мужчина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четырехлетний ребенок умер во время тихого часа в детском саду в Подмосковье. Воспитательница не смогла разбудить мальчика и вызвала медиков.

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