Невыносимое подорожание: энергия из Европы становится не по карману Украине

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

EADaily: Европейская электроэнергия подорожала для Украины невыносимо

Невыносимое подорожание: энергия из Европы становится не по карману Украине

Фото: © РИА Новости/Артем Кулекин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Оптовые цены на электроэнергию в Восточной Европе рекордно подскочили 11 и 12 ноября.

В странах, где Украина закупает электроэнергию, ее цена взлетела до 900 евро за МВт-ч в пиковые часы. Позволить себе такую роскошь украинские компании не могут, поэтому 11 ноября по стране прокатились экстренные отключения, длившиеся в Киеве и четырех областях шесть часов. Об этом пишет EADaily.

В статье отмечается, что 11 и 12 ноября оптовые цены на электроэнергию в Венгрии, Румынии и Болгарии подпрыгнули за сутки на 72-95% — выше 200 евро за МВт-ч. В пиковые часы оптовая электроэнергия и вовсе подорожала в разы. К примеру, в Венгрии цены подпрыгнули до 895 евро за МВт-ч, в Румынии оптовая стоимость достигала 584 евро, а в Словакии — 244 евро.

В связи с тем, что эти страны — основные поставщики электроэнергии для Украины, поставки в Незалежную резко снизились, что вызвало экстренные отключения электроэнергии на ее территории в первой половине дня. Они длились шесть часов в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Киевской и Донецкой областях.

Украинский трейдер D.Trading ранее пояснял, что рост цен в странах Восточной Европы уже до 200 евро за МВт-ч и выше делает бессмысленным импорт электроэнергии, поскольку такие цены значительно превышают действующие предельные цены на рынке электроэнергии Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что безветрие остановило многочисленные ветряные электростанции и добавило работы газовой генерации в Европе, в связи с чем началось преждевременное потребление газа из хранилищ.

-1° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
97.96
0.13 104.85
-0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:28
Смертельный эксперимент: американским заключенным специально вживляли раковые клетки
19:16
Простое наведение: в России разработали мобильный терминал спутниковой связи
19:00
«Мы мутили схемы»: Natan честно высказался об интрижках с Лерчек и Бьянкой
18:46
Сергей Собянин рассказал, как платформа «Электронный дом» помогает москвичам
18:35
Невыносимое подорожание: энергия из Европы становится не по карману Украине
18:21
Паралич лица грозит тем, кто ходит без шапки осенью и зимой

Сейчас читают

Эндокринолог предупредила женщин о смертельной опасности молока - что будет, если выпивать два стакана в день
Главный бич XXI века? Что такое псориаз и почему это не только болезнь кожи
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп