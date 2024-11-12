Невыносимое подорожание: энергия из Европы становится не по карману Украине

Оптовые цены на электроэнергию в Восточной Европе рекордно подскочили 11 и 12 ноября.

В странах, где Украина закупает электроэнергию, ее цена взлетела до 900 евро за МВт-ч в пиковые часы. Позволить себе такую роскошь украинские компании не могут, поэтому 11 ноября по стране прокатились экстренные отключения, длившиеся в Киеве и четырех областях шесть часов. Об этом пишет EADaily.

В статье отмечается, что 11 и 12 ноября оптовые цены на электроэнергию в Венгрии, Румынии и Болгарии подпрыгнули за сутки на 72-95% — выше 200 евро за МВт-ч. В пиковые часы оптовая электроэнергия и вовсе подорожала в разы. К примеру, в Венгрии цены подпрыгнули до 895 евро за МВт-ч, в Румынии оптовая стоимость достигала 584 евро, а в Словакии — 244 евро.

В связи с тем, что эти страны — основные поставщики электроэнергии для Украины, поставки в Незалежную резко снизились, что вызвало экстренные отключения электроэнергии на ее территории в первой половине дня. Они длились шесть часов в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Киевской и Донецкой областях.

Украинский трейдер D.Trading ранее пояснял, что рост цен в странах Восточной Европы уже до 200 евро за МВт-ч и выше делает бессмысленным импорт электроэнергии, поскольку такие цены значительно превышают действующие предельные цены на рынке электроэнергии Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что безветрие остановило многочисленные ветряные электростанции и добавило работы газовой генерации в Европе, в связи с чем началось преждевременное потребление газа из хранилищ.