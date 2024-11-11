Безветрие произвело на Европу больший эффект, чем возвращение Трампа в Белый дом

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Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

EADaily: безветрие в Европе привело к росту цен на газ и электроэнергию

Безветрие произвело на Европу больший эффект, чем возвращение Трампа в Белый дом

Фото: Evan Vucci/ТАСС

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Тема:
Выборы президента США 2024

Страны ЕС сейчас заботит продолжение украинского транзита газа из России.

Безветрие произвело на Европу больший эффект, чем победа на президентских выборах в Соединенных Штатах Дональда Трампа. На стоимость нефти эта новость тоже не произвела глобальный фурор. Об этом передает EADaily.

Отмечается, что новость о возвращении Трампа в Белый дом подтолкнула цены на нефть вверх, хотя за неделю они почти не изменились. В частности, стоимость «черного золота» за баррель изменилась лишь на 0,5 долларов — с 73,4 до 73,9 долларов. К концу недели котировки зависели больше от урагана «Рафаэль», который промчался через кубу в Мексиканский залив.

Кроме того, сейчас рынок ждет от Трампа введения новых санкций в отношении Ирана и Венесуэлы для ограничения поставок нефти. Если новый президент быстро прибегнет к рестрикциям, то, считает аналитик PVM Джон Эванс, цены на это топливо вырастут.

Что же касается газа, то Европы прожила минувшую неделю с повышенным спросом на топлива: «безветрие остановило многочисленные ветряные электростанции и добавило работы газовой генерации». Например, в Германии доля природной энергетики сократилась до 3%, а газовая генерация увеличилась до 30%. Аналогичная ситуация наблюдается и в соседних европейских странах.

Плюс началось преждевременное потребления газа из хранилищ. И все это наряду с тем, что в Европе опасаются насчет дальнейшего газового снабжения, ведь неизвестно, будет ли продолжаться с 1 января 2025 года украинский транзит газа из России.

Выборы президента США

Выборы американского лидера начались 5 ноября. Демократическую партию на выборах представляла вице-президент США Камала Харрис, а республиканцев— экс-президент Дональд Трамп.

На выборах Трамп получил 51%, а Харрис — 47,4%. Инаугурация состоится 20 января 2025 года. В ходе предвыборной кампании кандидат от Республиканской партии неоднократно заявлял, что завершит все вооруженные противостояние в мире, если станет президентом. Политик обещал урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке, а также завершить украинский конфликт.

Ранее 5-tv.ru писал, что цены на электроэнергию в Германии выросли в восемь раз из-за отсутствия ветра.

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